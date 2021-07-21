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Долар підріс, євро застиг на мінімумі за рік – курс валют НБУ

21 липня 2021 8:18

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 21 липня

Долар за тиждень подешевшав

Долар за тиждень подешевшав / Фото: уніан, прес-центр НБУ

Національний банк України (НБУ) на середу, 21 липня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,22 грн;
1 євро – 32,03 грн;
1 злотий – 6,97 грн;
10 російських рублів – 3,65 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями, долар підвищився на копійку. У попередній банківський день "зелений" подешевшав всього на дві копійки, тобто курс знову практично не змінюється. Втім, за тиждень – з 14 по 21 липня – гривня зміцнилася проти до американської валюти на 10 копійок. А експерти вже пояснили "Сьогодні", на який курс долара чекати в найближчому майбутньому.

Курс євро не змінився. Євровалюта залишилася в районі річних мінімумів і тримається близько психологічної позначки в 32 гривні. В цілому євро не коштував так дешево з кінця липня-2020.

Вартість 10 російських рублів 21 липня зросла на копійку. А польський злотий подешевшав на копійку.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У вівторок, 20 липня, долар на міжбанку не змінився в ціні ні в покупці, ні в продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,20/27,22 грн (купівля/продаж). Євровалюта подешевшала 14 копійок у покупці і не змінилася в ціні в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,01/32,03 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курс станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

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У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

  • 2021 рік – 27,98 грн;
  • 2022 рік – 27,61 грн;
  • 2023 рік – 27,59 грн.

Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора рази, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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