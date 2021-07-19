Низька активність на ринку і слабкі позиції по "Північному потоку – 2". Що буде з курсом долара

На валютному ринку негативом для України виступає також і наростаюча напруженість на Донбасі, вважають експерти

Долар трохи впав / Фото: Сьогодні, Dado Ruvic/Reuters

Курс української гривні в понеділок, 19 липня, продовжує зміцнюватися до позначки 27,2 гривень за долар. Так, за минулий тиждень курс долара до гривні незначно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,2-0,3%.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин і старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

"Ключовою пропозицією валюти зберігається з боку аграріїв, які знаходяться в активній фазі відвантажень зерна нового врожаю. Поки високі ціни на агропродукцію на світових ринках дозволяють компенсувати негатив від цін на енергоносії. Покупці валюти, насамперед імпортери, пасивні. А ось нерезиденти поступово купують , підставляючи свої котирування під аграріїв", – пояснив Шевчишин.

За його словами, негативом для ринку виступає статистика, за якою на ранок понеділка, портфель нерезидентів знизився на 570 млн. гривень. Отже, з початку липня нерезиденти вийшли з ОВДП на 2,3 млрд. гривень (еквівалент майже 0,1 млрд. доларів). Більш того, відтік не зупиняється і не сповільнюється, що говорить про негативні настрої нерезидентів.

"Негативом також виступають слабкі позиції і підтримка України в переговорах по "Північному потоку-2", вступу в НАТО, а також наростаюча напруженість на Донбасі. Однак поки цей негатив не виплеснувся в активні покупки валюти, спекулянти більшою мірою підбирають долар на корекції", – зазначив Шевчишин.

Очікується, що розміщення Мінфіном ОВДП 20 липня покаже слабкість позицій міністерства по залученню вільного капіталу.

Крім того:

20 липня набуває чинності постанова про можливість покупки валюти без валютного виторгу;

21 липня очікується погашення ОВДП і купони майже на 17 млрд гривень;

22 липня буде рішення по обліковій ставці НБУ, яка через прискорення інфляції може бути підвищена.

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Найближчим часом гривня може зміцнитися до 27,15-27,25 гривень за долар, однак, ймовірно, не на довго, і потім піде ослаблення. Не виключено, що в разі активних продажів валюти НБУ вийде на ринок з викупом надлишкової пропозиції.

Як сказав Вадим Іосуб, попит і пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "УкрДилінг", за тиждень знизились. Також впали і середні курси покупки і продажу готівкового долара в банках. При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою зберігся на рівні 0,7%.

"Цього тижня ми не очікуємо помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,2 грн, а готівковий долар в банках буде торгуватися поблизу 27,1 – 27,3 грн", – сказав Іосуб.

Нагадаємо, в цілому експерти вважають, що більшість чинників, що впливають на курс гривні до долара, в липні будуть грати на зміцнення української валюти.