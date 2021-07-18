Заробити на валюті. Чи потрібно тепер продавати або купувати долари

Валютний ринок в Україні впав у літню сплячку. Аналітики пояснили, чи настав час переводити заощадження в долари і євро

Долар завмер, але на євро можна заробити / Фото: REUTERS/Thomas White

Липень – не тільки час відпусток, але і час стабільного курсу гривні та дешевого долара, розповіли "Сьогодні" фінансові аналітики. Однак більшість експертів поки не радить купувати і продавати валюту без нагальної потреби – гривневі депозити все одно залишаться більш вигідними, ніж заощадження в валюті.

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Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко впевнений, що ще місяць не варто переходити з гривневих депозитів у валюту, адже поки що на гривні можна заробити більше, ніж на доларі. Але охочі можуть заробити на коливаннях курсу євро, бо співвідношення між євро і доларом наразі змінюється досить помітно.

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Проте влітку, коли долар дешевшає, його можна купувати для "довгих" заощаджень, вважає керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин. За його розрахунками, до кінця року курс буде понад 28 гривень.

Ще одну думку фінансового аналітика про те, що буде з курсом долара, дізнавайтеся із сюжету:

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