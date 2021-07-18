Русский
$ 27,29
32,24
  1. Новини економіки
  2. Фінанси

Заробити на валюті. Чи потрібно тепер продавати або купувати долари

18 липня 2021 15:45

Ксенія Капустинська , Олександр Панченко

Валютний ринок в Україні впав у літню сплячку. Аналітики пояснили, чи настав час переводити заощадження в долари і євро

Долар завмер, але на євро можна заробити

Долар завмер, але на євро можна заробити / Фото: REUTERS/Thomas White

Липень – не тільки час відпусток, але і час стабільного курсу гривні та дешевого долара, розповіли "Сьогодні" фінансові аналітики. Однак більшість експертів поки не радить купувати і продавати валюту без нагальної потреби – гривневі депозити все одно залишаться більш вигідними, ніж заощадження в валюті.

Реклама

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко впевнений, що ще місяць не варто переходити з гривневих депозитів у валюту, адже поки що на гривні можна заробити більше, ніж на доларі. Але охочі можуть заробити на коливаннях курсу євро, бо співвідношення між євро і доларом наразі змінюється досить помітно.

Читайте також: Курс долара увійшов у вузький коридор: чого чекати

Проте влітку, коли долар дешевшає, його можна купувати для "довгих" заощаджень, вважає керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин. За його розрахунками, до кінця року курс буде понад 28 гривень.

В тренді
"Нова пошта" домоглася свого – гігантський штраф за посилку в 500 гривень скасували
Штраф для "Нової пошти" помітили в Мінекономіки

Ще одну думку фінансового аналітика про те, що буде з курсом долара, дізнавайтеся із сюжету:

Реклама

Також читайте, що буде із зарплатами, цінами, курсом долара і безробіттям у третьому кварталі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Євро впав до мінімуму за 11 місяців: курс валют НБУ
Євро впав до мінімуму за 11 місяців: курс валют НБУФінанси
Нові гроші, нові картки і відкритий доступ до рахунків клієнтів – що змінить закон про платіжні послуги
Нові гроші, нові картки і відкритий доступ до рахунків клієнтів – що змінить закон про платіжні послугиЕкономіка
В НБУ вирішили замінити деякі монети. Якого номіналу і чому
В НБУ вирішили замінити деякі монети. Якого номіналу і чомуФінанси
З колекторами тепер можна розмовляти по-іншому – набув чинності закон
З колекторами тепер можна розмовляти по-іншому – набув чинності законЕкономіка
Євро обвалився до мінімуму за рік, долар теж почав рухатися: офіційний курс
Євро обвалився до мінімуму за рік, долар теж почав рухатися: офіційний курсФінанси
Українцям дозволили розраховуватися карткою за готівкові долари та євро
Українцям дозволили розраховуватися карткою за готівкові долари та євроФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти