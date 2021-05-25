Долар в Україні повзе вниз, а євро вже повернувся до зростання: курс валют НБУ

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 25 травня

НБУ оновив курс долара / Фото: AFP

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 25 травня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,43 грн;

1 євро – 33,49 грн;

1 злотий – 7,47 грн;

10 російських рублів – 3,72 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар впав ще на три копійки після зниження на копійку попереднього банківського дня. За тиждень – з 18 по 25 травня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 13 копійок. Однак аналітики вважають, що курс долара скоро повернеться до зростання

Курс євро зріс на копійку після падіння на чотири копійки днем раніше.

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Вартість 10 російських рублів 25 травня впала на дві копійки. Злотий сьогодні подорожчав на копійку.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням. На безготівковому валютному ринку долар вже повернувся до зростання.

У понеділок, 24 травня, долар на міжбанку зріс в ціні на дві копійки в купівлі і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,44/27,46 грн (купівля/продаж). Євровалюта подорожчала на 12 копійок в купівлі і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,53/33,55 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол.

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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→ Опитані сайтом "Сьогодні" аналітики були одностайні: до початку літа-2021 долар в обмінниках коштуватиме близько 28 грн.

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