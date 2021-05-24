Долар впав на міжбанку, але це скоро зміниться – що впливає на гривню

Валюта подорожчає, але ринкові аналітики не дійшли єдиної думки про те, коли саме це станеться

Гривня поки що тримається / Фото: AFP

Долар 24 травня після зниження за офіційним курсом Нацбанку торгується на міжбанку поблизу 27,42 грн. Позитивну для гривні динаміку на ринку пов'язують з тим, то Україна і ЄС домовилися про взаємне визнання паспортів вакцинації від COVID-19. Але вже найближчим часом тиск на українську валюту може поновитися. Тоді курс на міжбанку повернеться в діапазон 27,45-27,55 грн/дол.

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Такий прогноз сайту "Сьогодні" надав керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин. За його словами, гривню зараз також підтримують такі чинники:

очікування гарного врожаю на тлі потепління;

відкриття ринку землі з 1 липня.

А ось небезпеку для гривні представляють:

триває вихід нерезидентів з ОВДП;

наближення періоду компенсацій по ПДВ експортерам.

"В кінці місяця традиційно для ринку проходить відшкодування ПДВ експортерам, що позначається на зниженні пропозиції валюти на ринку. Також слід зазначити, що в травні нерезиденти не купували валюту під дивіденди, що очікується вже в кінці цього і наступному тижнях", – пояснив Шевчишин.

Негативним фактором є і відновлення будівництва "Північного потоку – 2", який в перспективі позбавить Україну доходів від транзиту газу.

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Втім, аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб не чекає подорожчання долара на цьому тижні.

"Ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,3 грн, а готівковий долар в банках буде торгуватися поблизу 27,2/27,4 грн", – вважає він.

Нагадаємо, раніше про те, що над гривнею нависла загроза, сайт "Сьогодні" попереджав і аналітик Roboforex Андрій Гойл.

А про те, чому на початку травня курс долара падав, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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