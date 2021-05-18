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Держборг України зростає: Мінфін продав облігацій ще на 14 млрд гривень

18 травня, 21:21

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Найкоротші ОВДП доведеться викуповувати вже через три місяці

/ Фото: прес-центр НБУ

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до бюджету 14,16 млрд грн.

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Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 18 травня 2021 року до державного бюджету залучено 14 158 227 547,71 грн", – йдеться в повідомленні.

Найкоротші гривневі облігації із доходністю 8,5% річних мають бути погашені менш як через три місяці – 11 серпня. Найдовші – у травні 2023-го з доходністю у 12%.

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11 травня на аукціонах із розміщення ОВДП Мінфін залучив до бюджету 1,4 млрд грн.

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Нагадаємо, від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету за січень-квітень поточного року залучено 135,4 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 30,4 млрд грн (956,4 млн доларів та 112,3 млн євро).

Також повідомлялося, що у січні 2021 року державний і гарантований державою борг України збільшився на 0,25% в гривні, до 2,558 трлн гривень, а в доларовому еквіваленті – на 0,53%, до 90,74 млрд доларів.

Держборг зріс на 490 млн доларів порівняно з підсумковим значенням за 2020 рік.

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