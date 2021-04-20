Долар в Україні підскочив вище за психологічну позначку, євро – до максимуму з початку весни

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 20 квітня

Національний банк України (НБУ) розрахував на сьогодні, 20 квітня, такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 28,01 грн;

1 євро – 33,71 грн;

10 російських рублів – 3,67 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар долар подорожчав на три копійки і піднявся вище 28 гривень, як і прогнозували аналітики. Цю психологічну позначку долар не долав п'ять днів. А за тиждень – з 13 по 20 квітня – гривня ослабла проти американської валюти вже на вісім копійок.

Курс євро теж продовжив стрімко підвищуватися. Євровалюта стала дорожче відразу на 18 копійок після зростання на сім копійок днем раніше. Це максимальна вартість євро з 2 березня.

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Вартість 10 російських рублів 20 квітня практично не змінилася.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У понеділок, 19 квітня, долар на міжбанку подешевшав на копійку в купівлі і не змінився в ціні в продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,98/28,00 грн (купівля/продаж). Євровалюта зросла в ціні на 12 копійок в купівлі і на 13 – в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,64/33,67 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

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→ Опитані сайтом "Сьогодні" аналітики одностайні: на початку літа-2021 долар коштуватиме близько 28 грн.

→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

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→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол. А от аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

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Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, як не помилитися з депозитом, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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