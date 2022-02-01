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Долар впав ще нижче: що відбувається з курсом валют першого дня лютого

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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1 лютого, 08:17
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 1 лютого
НБУ розрахував новий курс
НБУ розрахував новий курс / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 1 лютого, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 28,46 грн.;
  • 1 євро – 31,74 грн;
  • 1 злотий – 6,91грн;
  • 10 російських рублів – 3,67 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подешевшав на 32 копійки, євро впав на 29 копійок. Курс злотого теж опустився, але на 8 копійок, а курс рубля подешевшав на чотири копійки.

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Що було із курсом на міжбанку?

У понеділок, 31 січня, торги з долара відкрилися у діапазоні 28,57/28,59 грн, а до закриття міжбанку валюта скинула по 20 копійок у купівлі та продажу.

Євро ж відкрив міжбанк зі значеннями 31,9098/31,9321 грн, а до кінця торгів європейська валюта подешевшала на 16 копійок у купівлі та на 17 у продажу.

Що буде з курсом долара у лютому?

Як розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов, головною причиною стрибка долара була загроза широкомасштабного вторгнення РФ. У лютому геополітична ситуація продовжить серйозно впливати на курс валют.

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Підвищення Нацбанком облікової ставки може виявитися недостатнім для стримування цін з огляду на зростання вартості енергоносіїв та девальвацію національної валюти.

У разі врегулювання військово-політичної ситуації на кордонах долар США до гривні торгуватиметься в діапазоні 28,55-29,05 грн, а євро – 31,95-32,35 грн, вважає Гойлов.

"Сьогодні" також писали, що буде з гривнею у разі широкомасштабного вторгнення РФ, та розповідали, що буде з доларом цього тижня.

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