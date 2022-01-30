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Українців чекає сюрприз? Що буде з доларом найближчим часом

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
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30 січня, 17:59
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Експерт пояснив, як змінюватиметься динаміка валютних курсів наступного тижня
Долар в Україні дорожчає
Долар в Україні дорожчає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Цього тижня курс вперше з 2015 року подолав позначку 29 грн/долар і здавалося, що не планує зупинятися. Проте вже у п'ятницю, 28 січня, американська валюта подешевшала нижче 29 грн за долар.

Як розповів "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов, незважаючи на те, що заява МЗС РФ щодо побоювань стосовно можливої війни між Україною та Росією трохи допомогла стабілізувати ситуацію, темпи розпродажу на ринку ОВДП не знижуються.

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"З початку січня закордонні інвестори скоротили свої вкладення в даному активі на 10,81 млрд грн – до 81,84 млрд. Наскільки оптимістично налаштовані нерезиденти, стане зрозумілим після аукціону Мінфіну Україна щодо розміщення ОВДП 1 лютого", – каже Андрій Гойлов.

Ринку будуть запропоновані держоблігації 6-ти випусків у гривнях із термінами погашення за 6, 12, 18, 24, 36 та 60 місяців, а також 12 місяців – у доларах США. Закордонні інвестори виводять отримані від продажу держбондів кошти у материнські юрисдикції, що чинить тиск на гривню.

Що буде з курсом наступного тижня

Як зазначає Андрій Гойлов, динаміка валютних курсів багато в чому залежатиме від геополітичної обстановки, що складається на кордонах України. У разі нормалізації ситуації в ОРДЛО, у інвесторів з'явиться додатковий привід для оптимізму.

Експерт вважає, що наступного тижня долар США щодо гривні зміцниться до позначки 28,65. Єдина європейська валюта з високою ймовірністю зросте до позначки 32,45.

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Причини девальвації гривні

Однією з причин девальвації можна назвати політичний тиск Росії та нагнітання ситуації за кордоном.

За словами шведсько-американського політолога Андреса Аслунда, економіка України дуже страждає через російську загрозу та роздування цієї теми у ЗМІ. Крім цього, запевняє Аслунд, уповільнився розвиток світової економіки.

Раніше ми писали, що буде з курсом долара у разі широкомасштабної війни і розповідали, як Україна може стати каталізатором падіння світової економіки.

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