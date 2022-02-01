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Доллар упал еще ниже: что происходит с курсом валют в первый день февраля

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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1 февраля, 08:17
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 1 февраля
НБУ рассчитал новый курс
НБУ рассчитал новый курс / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 1 февраля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 28,46 грн;
  • 1 евро – 31,74 грн;
  • 1 злотый – 6,91грн;
  • 10 российских рублей – 3,67 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 32 копейки, евро упал на 29 копеек. Курс злотого тоже опустился, но на 8 копеек, а курс рубля подешевел на четыре копейки.

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Что было с курсом на межбанке?

В понедельник, 31 января, торги по доллару открылись в диапазоне 28,57/28,59 грн, а к закрытию межбанка валюта сбросила по 20 копеек в покупке и продаже.

Евро же открыл межбанк со значениями 31,9098/31,9321 грн, а к концу торгов европейская валюта подешевела на 16 копеек в покупке и на 17 в продаже.

Что будет с курсом доллара в феврале?

Как рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, главной причиной скачка доллара была угроза широкомасштабного вторжения РФ. В феврале геополитическая ситуация продолжит серьезно влиять на курс валют.

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Повышение Нацбанком учетной ставки может оказаться недостаточным для сдерживания цен, учитывая рост стоимости энергоносителей и девальвацию национальной валюты.

В случае урегулирования военно-политической ситуации на границах доллар США к гривне будет торговаться в диапазоне 28,55-29,05 грн, а евро – 31,95-32,35 грн, считает Гойлов.

"Сегодня" также писали, что будет с гривней в случае широкомасштабного вторжения РФ, и рассказывали, что будет с долларом на этой неделе.

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