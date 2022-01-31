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Нервы уже на пределе! Что будет с курсом доллара в феврале

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
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31 января, 16:51
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Эксперт объяснил "Сегодня", какие факторы будут влиять на валютный рынок в феврале
Доллар в Украине дорожает
Доллар в Украине дорожает / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Для украинской национальной валюты январь 2022 года выдался очень непростым. Доллар США относительно гривни обновил максимум с 2018 года, преодолев ненадолго уровень в 29,00. А вот укрепление евро было не столь масштабным.

Как рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, главная причина возросшего спроса на иностранную валюту – угроза войны с Россией.

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"Нерезиденты, импортеры и население начали избавляться от гривни. Экспортеры, в свою очередь, придерживали валютную выручку", – говорит эксперт.

Какие факторы будут влиять на рынок в феврале

Геополитическая ситуация продолжит оказывать значительное влияние на настроения инвесторов. Нерезиденты в январе сократили свои позиции в ОВГЗ на 10,81 млрд грн – до 81,84 млрд. Если риск войны между Россией и Украиной продолжит снижаться, то зарубежные инвесторы могут перейти к наращиванию своих вложений в этот актив. Это будет сильной поддержкой гривне на межбанке.

На прошлой неделе НБУ принял решение поднять учетную ставку с целью снижения потребительской инфляции. Но этих усилий может оказаться недостаточно, если учитывать динамику цен на энергоносители и девальвацию гривни.

В такой ситуации средневзвешенная доходность украинских гособлигаций не сможет компенсировать инфляцию – это заметно снизит их привлекательность для инвесторов. Нацбанк будет вынужден предпринимать более решительные действия по ужесточению монетарной политики.

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Эпидемиологическая ситуация в Украине вновь ухудшилась, и некоторые высшие должностные лица заговорили о введении локдауна. Спрос импортеров на иностранную валюту из-за снижения деловой активности предсказуемо упадет, а локдаун в сложившейся ситуации может стать для гривни стабилизирующим фактором на межбанке.

В случае урегулирования военно-политической ситуации на границах Украины Андрей Гойлов ожидает, что доллар США к гривне будет торговаться в диапазоне 28,55-29,05, а евро – 31,95-32,35.

К слову, эксперты советуют пока не покупать доллар по двум причинам: чтобы не дать обогатиться продавцам на повышенном курсе и не потерять после праздников свои деньги.

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Как рассказал ранее аналитик компании Esperio Александр Болтян, первые два месяца в 2022 году будут волатильными. Курс может держаться на уровне 28-28,5 грн за доллар.

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