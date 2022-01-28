Достиг семилетнего максимума: курс доллара бьет все рекорды

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 28 января

Что будет с курсом 28 января / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 28 января, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,98 грн;

1 евро – 32,34 грн;

1 злотый – 7,09 грн;

10 российских рублей – 3,64 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на 19 копеек, евро упал на 14 копеек. Курс злотого вырос на одну копейку, а курс рубля вырос на 7 копеек.

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Что было с курсом на межбанке?

В четверг, 27 января, доллар открыл торги со значениями 28,80/28,82 грн, а к закрытию межбанка прибавил 10 копеек в покупке и продаже. До конца торгов валюта торговалась за 28,90/28,92 грн.

Торги по евро стартовали в диапазоне 32,25/32,27 грн, а закрылся межбанк со значением 32,25/32,27 грн. Таким образом, единая европейская валюта не изменилась.

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Причины девальвации

Одной из причин девальвации можно назвать политическое давление России и нагнетание ситуации за границей.

По словам шведско-американского политолога Андреса Аслунда, экономика Украины очень страдает из-за российской угрозы и раздувания этой темы в СМИ. Кроме этого, уверяет Аслунд, замедлилось развитие мировой экономики.

Раньше мы писали, что будет с курсом доллара в случае широкомасштабной войны и рассказывали, как Украина может стать катализатором падения мировой экономики.