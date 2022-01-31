Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⛔ Криваві "протести" ✌ Розстріли в дніпрі 📋 Як підготуватися до НС 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Нерви вже на межі! Що буде з курсом долара у лютому

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 січня, 16:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Експерт пояснив "Сьогодні", які фактори впливатимуть на валютний ринок у лютому
Долар в Україні дорожчає
Долар в Україні дорожчає / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Для української національної валюти січень 2022 року видався дуже непростий. Долар США щодо гривні оновив максимум з 2018 року, подолавши ненадовго рівень 29,00. А ось зміцнення євро було не таким масштабним.

Як розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов, головна причина зростання попиту на іноземну валюту – загроза війни з Росією.

Реклама

"Нерезиденти, імпортери та населення почали позбавлятися гривні. Експортери водночас притримували валютну виручку", – каже експерт.

Які фактори впливатимуть на ринок у лютому

Геополітична ситуація продовжить значно впливати на настрої інвесторів. Нерезиденти у січні скоротили свої позиції в ОВДП на 10,81 млрд грн – до 81,84 млрд. Якщо ризик війни між Росією та Україною і далі знижуватиметься, то закордонні інвестори можуть перейти до збільшення своїх вкладень у цей актив. Це буде сильною підтримкою гривні на міжбанку.

Минулого тижня НБУ ухвалив рішення підняти облікову ставку з метою зниження споживчої інфляції. Але з огляду на динаміку цін на енергоносії та девальвацію гривні цих зусиль може виявитися недостатньо.

У такій ситуації середньозважена прибутковість українських держоблігацій не зможе компенсувати інфляцію – це помітно зменшить їхню привабливість для інвесторів. Нацбанк буде змушений вдатися до більш рішучих дій щодо посилення монетарної політики.

Реклама

Епідеміологічна ситуація в Україні знову погіршилася, і деякі вищі посадовці заговорили про новий локдаун. Попит імпортерів на іноземні валюти через зниження ділової активності передбачувано впаде, а локдаун у ситуації, що склалася, може стати для гривні фактором стабілізації на міжбанку.

У разі врегулювання військово-політичної ситуації на кордонах України Андрій Гойлов очікує, що долар США до гривні торгуватимуть у діапазоні 28,55-29,05, а євро – 31,95-32,35.

До речі, експерти радять поки що не купувати долар з двох причин: щоб не дати збагатитися продавцям на підвищеному курсі та не втратити після свят гроші.

Реклама

Як розповів раніше аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, перші два місяці у 2022 році будуть волатильні. Курс може триматись на рівні 28-28,5 грн за долар.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва "Магазини намагалися закрити". Чому в Україні бояться секс-шопів та які покупці "найважчі" Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Гривня повертає свої позиції: що відбувається на ринку валют Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький В Україні з'явиться перша платна дорога: скільки хочуть брати з водіїв Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

37607.38

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2588.15

Litecoin (LTC)

107.78

Ripple (XRP)

0.6

Купити криптовалюту
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.78

Російський рубль (₽)

0.3713

Євро (€)

32.03

ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
Вакцин-акція
Тисяча Зеленського прилетіла?
Куди витратити – інструкція
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
31 січня. Джозеф Бреді. Цього дня 61 рік тому американський нейробіолог Джозеф Бреді відправив у перший космічний політ свого вихованця - шимпанзе Хема…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Рейтинг ВВП
Хто "жирує" найбільше
А що з Україною?
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,19
32,50
32,00
31,00
18,19
32,85
31,85
30,81
19,08
34,09
33,49
33,38
19,48
36,49
33,56
33,08
18,75
37,38
34,25
33,84
19,08
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти