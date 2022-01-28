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Сягнув семирічного максимуму: курс долара бʼє всі рекорди

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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28 січня, 08:43
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 28 січня
Що буде з курсом 28 січня
Що буде з курсом 28 січня / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на пʼятницю, 28 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 28,98 грн;
  • 1 євро – 32,34 грн;
  • 1 злотий – 7,09 грн;
  • 10 російських рублів – 3,64 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подорожчав на 19 копійок, євро впав на 14 копійок. Курс злотого виріс на одну копійку, а курс рубля зріс на 7 копійок.

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Що було із курсом на міжбанку?

У четвер, 27 січня, долар відкрив торги зі значеннями 28,80/28,82 грн, а до закриття міжбанку додав 10 копійок у купівлі та продажу. До кінця торгів валюта торгувалася за 28,90/28,92 грн.

Торги з євро стартували в діапазоні 32,25/32,27 грн, а закрився міжбанк зі значенням 32,25/32,27 грн. Таким чином, єдина європейська валюта не змінилася.

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Причини девальвації

Однією з причин девальвації можна назвати політичний тиск Росії та нагнітання ситуації за кордоном.

За словами шведсько-американського політолога Андреса Аслунда, економіка України надзвичайно страждає через російську загрозу та роздмухування цієї теми в ЗМІ. Окрім цього, запевняє, Аслунд, уповільнився розвиток світової економіки.

Раніше ми писали, що буде з курсом долара у випадку широкомасштабної війни, та розповідали, як Україна може стати каталізатором падіння світової економіки.

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