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Украинцев ждет сюрприз? Что будет с долларом в ближайшее время

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
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30 января, 17:59
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Эксперт объяснил, как будет меняться динамика валютных курсов на предстоящей неделе
Доллар в Украине дорожает
Доллар в Украине дорожает / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На текущей неделе курс впервые с 2015 года преодолел отметку 29 грн/доллар и казалось, что не планирует останавливаться. Однако уже в пятницу, 28 января американская валюта подешевела ниже 29 грн за доллар.

Как рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, несмотря на то, что заявление МИД РФ насчет опасений по поводу возможной войны между Украиной и Россией немного помогло стабилизировать ситуацию, темпы распродаж на рынке ОВГЗ не снижаются.

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"С начала января зарубежные инвесторы сократили свои вложения в данном активе на 10,81 млрд грн – до 81,84 млрд. Насколько оптимистично настроены нерезиденты, станет понятным после аукциона Минфина Украина по размещению ОВГЗ 1 февраля", – говорит Андрей Гойлов.

Рынку будут предложены гособлигации 6-ти выпусков в гривнах со сроками погашения за 6, 12, 18, 24, 36 и 60 месяцев, а также 12 месяцев – в долларах США. Зарубежные инвесторы выводят полученные от продажи госбондов средства в материнские юрисдикции, что создает давление на гривну.

Что будет с курсом на предстоящей неделе

Как отмечает Андрей Гойлов, динамика валютных курсов будет во многом зависеть от складывающейся на границах Украины геополитической обстановки. В случае нормализации ситуации в ОРДЛО у инвесторов появится дополнительный повод для оптимизма.

Эксперт полагает, что на предстоящей неделе доллар США относительно гривни укрепится к отметке 28,65. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет к отметке 32,45.

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Причины девальвации гривни

Одной из причин девальвации можно назвать политическое давление России и нагнетание ситуации за границей.

По словам шведско-американского политолога Андреса Аслунда, экономика Украины очень страдает из-за российской угрозы и раздувания этой темы в СМИ. Кроме этого, уверяет Аслунд, замедлилось развитие мировой экономики.

Раньше мы писали, что будет с курсом доллара в случае широкомасштабной войны, и рассказывали, как Украина может стать катализатором падения мировой экономики.

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