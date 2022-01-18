Останется ли доллар мировой валютой? Как продуктовая инфляция бьет по экономике США

Вместе с экспертом разбираемся, как изменились потребительские настроения в США

Индекс потребительских настроений в США рекордно упал / Фото: Коллаж: Сегодня

Потребительские настроения в США упали ниже уровня весны 2020 года, то есть когда только начиналась пандемия коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Мичиганского университета об Индексе потребительских настроений.

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В январе он составил 68,8%, тогда как в январе 2021 года был 79,0%.

Такое падение – плохой знак, поскольку торможение развития американской экономики может потянуть за собой вниз и мировую экономику.

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Как рассказал в эксклюзивном комментарии "Сегодня" аналитик Алексей Лупоносов, продуктовая инфляция в США может достигнуть 10 или даже 20% в этом году.

"Доллар девальвировал на 10-15% в США в зависимости от группы товаров. А то, что на сегодняшний день где-то продают газ по 2 тыс. долларов, говорит о том, что есть переизбыток долларовой ликвидности", – говорит эксперт.

В таком случае возникает вопрос – а не переоценен ли доллар как международная валюта, рассказывает аналитик.

"Если с наступлением тепла не произойдет удешевления газа, это повлечет за собой еще большую продуктовую инфляцию доллара. Это уже вопрос выживаемости экономики Соединенных Штатов и того, останется ли доллар мировой валютой", – отметил Лупоносов.

Влияние США на газовый кризис

Как говорил аналитик ранее, Европа очень рассчитывала на помощь США в решении газового кризиса, однако сжиженный газ, который поставляется по морю, в последний момент был продан в Китай.

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"Я до последнего рассказывал, что этот газ придет в Украину, но нет, его отправили в Китай. И в данный момент данный козырь используют пропагандисты Российской Федерации", – говорит эксперт.

"Сегодня" также писали, что в плачевном состоянии оказались и российские фондовые рынки, и рассказывали, что в Украину скоро прибудет госсекретарь США.