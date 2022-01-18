Чи залишиться долар світовою валютою? Як продуктова інфляція б'є по економіці США

Разом з експертом розбираємось, як змінилися споживчі настрої в США

Індекс споживчих настроїв у США рекордно впав / Фото: Колаж: Сьогодні

Споживчі настрої в США впали нижче за рівень весни 2020 року, тобто коли тільки починалася пандемія коронавірусу.

Про це свідчать дані університету Мічигану про Індекс споживчих настроїв.

Реклама

У січні він склав 68,8%, тоді як у січні 2021 року 79,0%.

Таке падіння – поганий знак, оскільки гальмування розвитку американської економіки може потягти за собою вниз світову економіку.

Реклама

Як розповів в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" аналітик Олексій Лупоносов, продуктова інфляція у США може досягти 10 або навіть 20% цього року.

"Долар девальвував на 10-15% у США залежно від групи товарів. А те, що на сьогодні десь продають газ по 2 тис. доларів, говорить про те, що є надлишок доларової ліквідності", – каже експерт.

У такому разі виникає питання – а чи не переоцінений долар як міжнародна валюта, – розповідає аналітик.

"Якщо з настанням тепла не станеться здешевлення газу, це спричинить ще більшу продуктову інфляцію долара. Це вже питання виживання економіки Сполучених Штатів і того, чи долар залишиться світовою валютою", – зазначив Лупоносов.

Вплив США на газову кризу

Як казав аналітик раніше, Європа дуже розраховувала на допомогу США у вирішенні газової кризи, однак скраплений газ, який постачається морем, в останній момент був проданий до Китаю.

Реклама

"Я до останнього розповідав, що цей газ прийде до України, але ні, його відправили до Китаю. І зараз цей козир використовують пропагандисти Російської Федерації", – говорить експерт.

"Сьогодні" також писали, що в жалюгідному стані опинилися і російські фондові ринки та розповідали, що в Україну скоро прибуде держсекретар США.