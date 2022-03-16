Долар втратив довіру. Ілон Маск розкрив надійніші способи зберігання статків

Відомий американський бізнесмен заявив, що зберігати свої статки в доларах уже ненадійно

Ілон Маск розказав, як зберігати статки / Фото: Getty Images, REUTERS/Dado Ruvic, Колаж: Сьогодні

Зберігати свої статки у доларовій валюті тепер невигідно і навіть небезпечно. Адже так можна наразитися на наслідки інфляції.

Про це заявив американський мільярдер та винахідник, власник SpaceX та Tesla Ілон Маск у своєму дописі у Twitter.

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Що замість долара?

Рекордний ріст інфляції відбувся у США цього року. На тлі таких подій Маск пояснив, що через інфляцію долар є дуже ненадійним.

Натомість у такій ситуації краще володіти якимись фізичними речами або ж акціями.

"Зазвичай краще мати фізичні речі, як-от будинок, або акції компаній, які, на вашу думку, роблять хороші продукти", – пояснив бізнесмен.

Також Маск наголосив, що він довіряє віртуальній валюті та свої заощадження зберігає, зокрема, в такому вигляді.

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"Я все ще маю і не буду продавати свої біткойни, Ethereum або Doge fwiw", – написав Маск.

Скільки коштує долар в українських банках

Нацбанк встановив фіксований курс гривні одразу після введення по всій країні воєнного стану, проте українські банки самостійно встановлюють курс, і всюди він різний.

Курс долара від НБУ становить 29,25 грн, а євро – 33,17 грн.

Станом на 15 березня курс у банках був такий:

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ПриватБанк – 29,25/29,54 грн (купівля/продаж);

Monobank – 29,04/30,00 грн (картковий курс);

Альфа-Банк – 29,04/30,50 грн;

Райффайзен Банк – 29,25/29,54 грн;

Ощадбанк – 29,25/не відбувається (картковий курс);

ПУМБ – 29,4/29,95 грн.

"Сьогодні" також писали, коли українцям дозволять купувати готівкову валюту, і розповідали, що США заборонили постачання доларів до Росії.