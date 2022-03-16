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Доллар потерял доверие. Илон Маск раскрыл более надежные способы хранения состояния

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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16 марта, 11:50
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Известный американский бизнесмен заявил, что хранить свое состояние в долларах уже ненадежно
Илон Маск рассказал, как хранить состояние
Илон Маск рассказал, как хранить состояние / Фото: Getty Images, REUTERS/Dado Ruvic, Коллаж: Сегодня

Хранить свое состояние в долларовой валюте теперь невыгодно и даже опасно. Ведь так можно подвергнуться последствиям инфляции.

Об этом заявил американский миллиардер и изобретатель, владелец SpaceX и Tesla Илон Маск в своем сообщении в Twitter.

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Что вместо доллара?

Рекордный рост инфляции произошел в США в текущем году. На фоне таких событий Маск объяснил, что из-за инфляции доллар очень ненадежен.

В такой ситуации лучше владеть какими-то физическими вещами или акциями.

"Обычно лучше иметь физические вещи, например дом, или акции компаний, которые, по вашему мнению, делают хорошие продукты", объяснил бизнесмен.

Также Маск подчеркнул, что он доверяет виртуальной валюте и хранит свои сбережения, в частности, в таком виде.

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"Я все еще имею и не буду продавать свои биткойны, Ethereum или Doge fwiw", написал Маск.

Сколько стоит доллар в украинских банках

Нацбанк установил фиксированный курс гривны сразу после введения по всей стране военного положения, однако украинские банки самостоятельно устанавливают курс, и всюду он разный.

Курс доллара от НБУ составляет 29,25 грн, а евро – 33,17 грн.

По состоянию на 15 марта курс в банках был такой:

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  • ПриватБанк – 29,25/29,54 грн (покупка/продажа);
  • Monobank – 29,04/30,00 грн (карточный курс);
  • Альфа-Банк – 29,04/30,50 грн;
  • Райффайзен Банк – 29,25/29,54 грн;
  • Сбербанк – 29,25/не происходит (карточный курс);
  • ПУМБ – 29,4/29,95 грн.

"Сегодня" также писали, когда украинцам разрешат покупать наличную валюту, и рассказывали, что США запретили поставки долларов в Россию.

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