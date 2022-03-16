Доллар потерял доверие. Илон Маск раскрыл более надежные способы хранения состояния

Известный американский бизнесмен заявил, что хранить свое состояние в долларах уже ненадежно

Илон Маск рассказал, как хранить состояние / Фото: Getty Images, REUTERS/Dado Ruvic, Коллаж: Сегодня

Хранить свое состояние в долларовой валюте теперь невыгодно и даже опасно. Ведь так можно подвергнуться последствиям инфляции.

Об этом заявил американский миллиардер и изобретатель, владелец SpaceX и Tesla Илон Маск в своем сообщении в Twitter.

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Что вместо доллара?

Рекордный рост инфляции произошел в США в текущем году. На фоне таких событий Маск объяснил, что из-за инфляции доллар очень ненадежен.

В такой ситуации лучше владеть какими-то физическими вещами или акциями.

"Обычно лучше иметь физические вещи, например дом, или акции компаний, которые, по вашему мнению, делают хорошие продукты", – объяснил бизнесмен.

Также Маск подчеркнул, что он доверяет виртуальной валюте и хранит свои сбережения, в частности, в таком виде.

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"Я все еще имею и не буду продавать свои биткойны, Ethereum или Doge fwiw", – написал Маск.

Сколько стоит доллар в украинских банках

Нацбанк установил фиксированный курс гривны сразу после введения по всей стране военного положения, однако украинские банки самостоятельно устанавливают курс, и всюду он разный.

Курс доллара от НБУ составляет 29,25 грн, а евро – 33,17 грн.

По состоянию на 15 марта курс в банках был такой:

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ПриватБанк – 29,25/29,54 грн (покупка/продажа);

Monobank – 29,04/30,00 грн (карточный курс);

Альфа-Банк – 29,04/30,50 грн;

Райффайзен Банк – 29,25/29,54 грн;

Сбербанк – 29,25/не происходит (карточный курс);

ПУМБ – 29,4/29,95 грн.

"Сегодня" также писали, когда украинцам разрешат покупать наличную валюту, и рассказывали, что США запретили поставки долларов в Россию.