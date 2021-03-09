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Долар і євро в Україні впали до мінімуму за півроку

9 березня, 08:31

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк розрахував вартість української валюти до долара і євро

На вівторок, 9 березня, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,71 грн;
1 євро – 33,08 грн;
10 російських рублів – 3,72 грн.

Порівняно зі значеннями п'ятниці, 5 березня, долар подешевшав ще на п'ять копійок після зниження курсу на дев'ять копійок попереднього банківського дня. Це найнижча вартість "зеленого" з вересня 2020 року. А за тиждень – з 2 по 9 березня – гривня зміцнилася проти американської валюти вже на 29 копійок.

Курс євро на 9 березня впав одразу на 33 копійки – також до мінімуму за півроку.

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Вартість 10 російських рублів знизилася на чотири копійки.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У п'ятницю, 5 березня, долар на міжбанку подорожчав на сім копійок в купівлі і на шість – у продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,76/27,77 грн (купівля/продаж). Євровалюта впала в ціні на 26 копійок в купівлі і на 27 – в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,07/33,09 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

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Прогнози курсу долара

У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

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А МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

  • 2021 рік – 28,12 грн;
  • 2022 рік – 27,96 грн;
  • 2023-2025 роки – 28,10 грн.

Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол.

  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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Джерело: Сьогодні

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