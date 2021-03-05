Гривня зміцніла: скільки коштують долар і євро в Україні

На п'ятницю, 5 березня, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:
1 долар США – 27,76 грн;
1 євро – 33,41 грн;
10 російських рублів – 3,76 грн.
У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар подешевшав ще на дев'ять копійок після зниження курсу на вісім копійок в попередній банківський день. Це найнижча вартість "зеленого" майже за місяць – з 10 лютого. За тиждень – з 26 лютого по 5 березня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 17 копійок. Втім, аналітики вважають, що скоро гривня почне слабшати.
Курс євро 5 березня впав ще на 15 копійок після зниження на чотири копійки напередодні.
Вартість 10 російських рублів знизилася на копійку.
Як вигідно купити подарунки до 8 Березня
Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.
Читайте також: Більше не антирекордна. Нацбанк підвищив облікову ставку вперше з 2018-го
У четвер, 4 березня, долар на міжбанку подешевшав на дев'ять копійок в купівлі і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,77/27,80 грн (купівля/продаж). Євровалюта впала в ціні на 15 копійок в купівлі і на дев'ять – у продажу. До закриття євро торгувався на рівні 34,33/34,36 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.
Прогнози курсу долара
У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.
А МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:
- 2021 рік – 28,12 грн;
- 2022 рік – 27,96 грн;
- 2023-2025 роки – 28,10 грн.
Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол.
- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора рази, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "мав" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
Про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":
Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк