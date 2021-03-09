Українська
$ 27,71
33,08
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар и евро в Украине рухнули до минимума за полгода

9 марта, 08:31

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На вторник, 9 марта, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

Реклама

1 доллар США – 27,71 грн;
1 евро – 33,08 грн;
10 российских рублей – 3,72 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 6 марта, доллар подешевел еще на пять копеек после снижения курса на девять копеек в предыдущий банковский день. Это самая низкая стоимость "зеленого" с сентября 2020 года. А за неделю – со 2 по 9 марта – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 29 копеек.

Курс евро на 9 марта рухнул сразу на 33 копейки – также до минимума за полгода.

Реклама

Стоимость 10 российских рублей снизилась на четыре копейки.

Читайте также: Больше не антирекордная. Нацбанк повысил учетную ставку впервые с 2018-го

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В пятницу, 5 марта, доллар на межбанке подорожал на семь копеек в покупке и на шесть в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,76/27,77 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на 26 копеек в покупке и на 27 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,07/33,09 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

В тренде
Цены на яблоки взлетят в три раза – когда ждать подорожания

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

Реклама

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

  • 2021 год – 28,12 грн;
  • 2022 год – 27,96 грн;
  • 2023-2025 годы – 28,10 грн.

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
Реклама

О том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллар по 29? Вернется ли курс валюты к трехлетнему максимуму
Доллар по 29? Вернется ли курс валюты к трехлетнему максимумуУкраина
Семьи с каким доходом не смогут получить кредит на квартиру под 7%?
Семьи с каким доходом не смогут получить кредит на квартиру под 7%?Недвижимость
Альтернатива депозитам? Мы сравнили реальную доходность ОВГЗ и банковских вкладов
Альтернатива депозитам? Мы сравнили реальную доходность ОВГЗ и банковских вкладовФинансы
Гривня начнет слабеть: прогноз курса доллара и евро
Гривня начнет слабеть: прогноз курса доллара и евроФинансы
Доллар уже не по 28 гривен, евро дешевеет
Доллар уже не по 28 гривен, евро дешевеетФинансы
Доллар рвется выше психологической отметки: чего ждать от курса
Доллар рвется выше психологической отметки: чего ждать от курсаФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять