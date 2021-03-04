Больше не антирекордная. Нацбанк повысил учетную ставку впервые за 8 месяцев

Ключевая ставка НБУ не менялась с лета 2020 года

Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку до 6,5% с действовавших с июня-2020 6%. Это была самая низкая учетная ставка за всю историю Украины. А со ставкой на уровне 6,5% Украина уже жила в 2013 году.

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Такое решение приняло правление Нацбанка.

Решение приняли ради постепенного возвращения ускорившейся инфляции к цели. Рост потребительских цен достиг 6,1% при целевом диапазоне Нацбанка в 5% плюс-минус 1 процентный пункт.

"Национальный банк готов к более решительному повышения учетной ставки для ограничения фундаментального инфляционного давления, стабилизации ожиданий и приведения инфляции к цели", – заявил на брифинге замглавы Нацбанка Юрий Гелетий.

→ Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Стоимость рефинансирования банков тоже определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам нужно тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования. Также от учетной ставки зависит доходность государственных облигаций.

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Напомним, ранее в НБУ предупреждали, что могут повысить учетную ставку в случае усиления фундаментального давления на цены со стороны потребительского спроса, если его не компенсируют другие факторы (например, приток капитала).

Ранее сайт "Сегодня" также рассказывал, что банкам не нужны депозиты украинцев и выясняли, какой будет доходность вкладов в 2021 году.

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