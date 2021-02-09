Українська
$ 27,67
33,26
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Инфляция подскочила до 6%: что подорожало в Украине

9 февраля, 16:51

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Рост цен ускорился по итогам января 2021 года

Потребительская инфляция в Украине в январе 2021 года в годовом выражении – по сравнению с январем 2020 года – ускорилась до 6,1%. Для сравнения: по итогам декабря-2020 годовая инфляция составила 5%.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. В месячном исчислении – по сравнению с декабрем-2020 – цены выросли на 1,3%

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. В частности:

  • на 15,4% подорожали яйца;
  • на 1-6,5% выросли цены на овощи, сахар, подсолнечное масло, мясо птицы, хлеб, говядину, сыры;
  • на 1,3% подешевела свинина.

Читайте также: Украинцев предупредили о подорожании круп и овощей

В тренде
Базовая величина вместо прожиточного минимума: сколько будут платить на детей?
Реклама

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1%. Это связано с подорожанием сигарет на 1,9%.

Одежда и обувь подешевели на 4%, в т.ч.:

  • обувь – на 4%;
  • одежда – на 3,9%.

Цены на транспорт выросли на 1%, в первую очередь, за счет подорожания топлива и масел (+2,3%).

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как украинцев пугают цены на продукты. Что последнее время дорожало активнее всего, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

продукты цены инфляция статистика Госстат цены на продукты

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Куда пойдет курс доллара в феврале: продавать или покупать валюту
Куда пойдет курс доллара в феврале: продавать или покупать валютуФинансы
Гривня крепчает: ждать ли возврата к курсу 27 гривен за доллар
Гривня крепчает: ждать ли возврата к курсу 27 гривен за долларФинансы
Когда доллар начнет дешеветь – прогноз курса на февраль
Когда доллар начнет дешеветь – прогноз курса на февральЭкономика
Цены на топливо сорвались с
Цены на топливо сорвались с "якоря", на сколько они еще вырастутАвто
Топливо дорожает семимильными шагами: когда цены перестанут расти
Топливо дорожает семимильными шагами: когда цены перестанут растиЭкономика
Украина скупает кофе: ТОП-5 стран, из которых его везут
Украина скупает кофе: ТОП-5 стран, из которых его везутЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять