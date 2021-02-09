Инфляция подскочила до 6%: что подорожало в Украине

Рост цен ускорился по итогам января 2021 года

Потребительская инфляция в Украине в январе 2021 года в годовом выражении – по сравнению с январем 2020 года – ускорилась до 6,1%. Для сравнения: по итогам декабря-2020 годовая инфляция составила 5%.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. В месячном исчислении – по сравнению с декабрем-2020 – цены выросли на 1,3%

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. В частности:

на 15,4% подорожали яйца;

на 1-6,5% выросли цены на овощи, сахар, подсолнечное масло, мясо птицы, хлеб, говядину, сыры;

на 1,3% подешевела свинина.

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Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1%. Это связано с подорожанием сигарет на 1,9%.

Одежда и обувь подешевели на 4%, в т.ч.:

обувь – на 4%;

одежда – на 3,9%.

Цены на транспорт выросли на 1%, в первую очередь, за счет подорожания топлива и масел (+2,3%).

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как украинцев пугают цены на продукты. Что последнее время дорожало активнее всего, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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