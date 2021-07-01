Долар і євро почали липень зі зростання: курс валют НБУ

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 1 липня

Національний банк України (НБУ) на четвер, 1 липня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,23 грн;

1 євро – 32,35 грн;

1 злотий – 7,16 грн;

10 російських рублів – 3,73 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар подорожчав на п'ять копійок після різкого падіння на 22 копійки в попередній банківський день. Раніше аналітики вже пояснили, чому долар знову росте, і попередили про те, що скоро на валютному ринку можуть виникнути нові курсові гойдалки.

За тиждень – з 24 червня по 1 липня – гривня зміцнилася проти американської валюти на вісім копійок.

Курс євро 1 липня теж підвищився на п'ять копійок після падіння одразу на 44 копійки днем раніше.

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Вартість 10 російських рублів знизилася на копійку. Польський злотий у той же час подорожчав на копійку.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У середу, 30 червня, долар на міжбанку виріс на 10 копійок в покупці і на 11 – в продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,28/27,31 грн (купівля/продаж). Євровалюта подорожчала на шість копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,38/32,41 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс у 2021 році становитиме 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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