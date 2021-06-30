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Розпродаж доларів скінчився: на міжбанк чекають нові валютні гойдалки

30 червня 2021 15:01

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Нацбанку довелося провести аукціон, щоб позбавити ринок від надлишків валюти

Долар знову пішов угору

Долар знову пішов угору / Фото: Сьогодні, прес-центр НБУ

Долар 30 червня після різкого зниження за офіційним курсом трохи підріс на міжбанку і знаходиться в спреді 27,23-27,25 грн. Валютний ринок не зміг абсорбувати масований розпродаж іноземної валюти, тому гривня отримала імпульс до зростання. Найближчим часом курс може підвищитися до 27,3 грн/дол.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Він уточнив, що Нацбанк виходив на ринок з аукціоном з покупки валюти, щоб позбавити ринок від надлишків пропозиції. Втім, попереду на міжбанк ще можуть чекати валютні гойдалки, вважає експерт.

"Приплив валюти під ОВДП зупинився, і, за даними НБУ, портфель ОВДП нерезидентів знизився на 454 млн гривень (найбільший добовий відтік з середини травня), а Мінфін зміг розмістити облігації всього на 2 млрд гривень. Ймовірно, найближчим часом гривня сформує відскок після великих обсягів продажу валюти. Втім, у "Укравтодору" ще не всі засоби конвертовані у гривню, тому подібні гойдалки можуть ще повторитися", – пояснив Шевчишин.

Нагадаємо, аналітики вважають, що продавати інвалюту найближчим часом буде невигідно. А купувати долари про запас ще зарано – в середині літа курс може виявитися більш вигідним для переказу заощаджень у валюту.

Крім того Кабмін раніше розрахував, яким може бути курс долара, на три роки вперед. Детальніше дивіться в сюжеті:

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Також сайт "Сьогодні" разом з банкірами розібрався, як зберегти заощадження на карті в безпеці.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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