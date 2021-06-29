Долар знову покотився вниз. Чи вигідно зараз купувати валюту

Долар 29 червня після зниження за офіційним курсом упав на міжбанку до 27,17-27,18 грн. Впродовж робочого тижня з 29 червня по 2 липня курс залишиться стабільним або навіть ще трохи знизиться. Готівковий долар в банках коштуватиме 27,2-27,6 грн, євро – 32,6-32,98 грн. Тобто продавати валюту найближчим часом буде невигідно. Купувати долари про запас теж ще рано – в середині літа курс може виявитися вдалішим для конвертації заощаджень у валюту.
Про це сайту "Сьогодні" розповіли старший аналітик Empori group Артем Беркович та старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.
Беркович виділив такі чинники, що не дадуть долару та євро злетіти в ціні:
- Сезонність позначається у бік зростання гривні – влітку попиту на валюту немає.
- Дії НБУ з продажу валюти на міжбанку протягом червня показали готовність до того, що ціна на долари і євро буде ще нижчою.
- Майбутні надходження валюти від експортерів до кінця літа не готують ринок до валютних коливань.
- У зв'язку з низькою діловою активністю після Дня Конституції попит на валюту не зростатиме.
- Відсутність політичних коливань всередині країни буде позитивним чинником для валютного ринку загалом.
"Тому налаштовуватися на оперативні валютні конвертації наприкінці місяця не доводиться. Ймовірніше, що валютні накопичення поки конвертувати в гривню не варто (взимку курс може бути вигіднішим), а тотально накопичувати долари або євро ще рано, оскільки що за результатами дій НБУ на міжбанку ми бачимо готовність позбуватися євро і доларів. В середині літа, потенційно, купити євро і долари можна буде за вигіднішим курсом", – вважає Беркович.
Нагадаємо, минулого тижня валюта в Україні ще дорожчала – курс долара зріс на 25 копійок.
А Кабмін раніше розрахував, яким може бути курс долара, на три роки вперед. Детальніше дивіться в сюжеті:
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