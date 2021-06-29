Долар знову покотився вниз. Чи вигідно зараз купувати валюту

Літо – традиційний час для конвертації гривневих заощаджень у валютні. Аналітики пояснили, коли саме це робити

Долар 29 червня після зниження за офіційним курсом упав на міжбанку до 27,17-27,18 грн. Впродовж робочого тижня з 29 червня по 2 липня курс залишиться стабільним або навіть ще трохи знизиться. Готівковий долар в банках коштуватиме 27,2-27,6 грн, євро – 32,6-32,98 грн. Тобто продавати валюту найближчим часом буде невигідно. Купувати долари про запас теж ще рано – в середині літа курс може виявитися вдалішим для конвертації заощаджень у валюту.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли старший аналітик Empori group Артем Беркович та старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Беркович виділив такі чинники, що не дадуть долару та євро злетіти в ціні:

Сезонність позначається у бік зростання гривні – влітку попиту на валюту немає.

Дії НБУ з продажу валюти на міжбанку протягом червня показали готовність до того, що ціна на долари і євро буде ще нижчою.

Майбутні надходження валюти від експортерів до кінця літа не готують ринок до валютних коливань.

У зв'язку з низькою діловою активністю після Дня Конституції попит на валюту не зростатиме.

Відсутність політичних коливань всередині країни буде позитивним чинником для валютного ринку загалом.

Курс долара на міжбанку 29 червня

"Тому налаштовуватися на оперативні валютні конвертації наприкінці місяця не доводиться. Ймовірніше, що валютні накопичення поки конвертувати в гривню не варто (взимку курс може бути вигіднішим), а тотально накопичувати долари або євро ще рано, оскільки що за результатами дій НБУ на міжбанку ми бачимо готовність позбуватися євро і доларів. В середині літа, потенційно, купити євро і долари можна буде за вигіднішим курсом", – вважає Беркович.

Нагадаємо, минулого тижня валюта в Україні ще дорожчала – курс долара зріс на 25 копійок.

А Кабмін раніше розрахував, яким може бути курс долара, на три роки вперед. Детальніше дивіться в сюжеті:

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