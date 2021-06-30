Распродажа долларов закончилась: межбанк ждут новые валютные качели

Доллар снова пошел вверх / Фото: Сегодня, пресс-центр НБУ

Доллар 30 июня после резкого снижения по официальному курсу немного подрос на межбанке и находится в спреде 27,23-27,25 грн. Валютный рынок не смог абсорбировать массированную распродажу иностранной валюты, поэтому гривня получила импульс к росту. В ближайшее время курс может повыситься до 27,3 грн/долл.

Реклама

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Он уточнил, что Нацбанк выходил на рынок с аукционом по покупке валюты, чтобы избавить рынок от излишков предложения. Впрочем, впереди межбанк еще могут ждать валютные качели, считает эксперт.

"Приток валюты под ОВГЗ остановился, и, по данным НБУ, портфель ОВГЗ нерезидентов снизился на 454 млн гривен (наибольший суточный отток с середины мая), а Минфин смог разместить облигации всего на 2 млрд гривен. Вероятно, в ближайшее время гривна сформирует отскок после больших объемов продажи валюты. Впрочем, у "Укравтодора" еще не все средства конвертированы в гривню, поэтому подобные качели могут еще повториться", – объяснил Шевчишин.

Напомним, аналитики считают, что продавать инвалюту в ближайшее время будет невыгодно. А покупать доллары про запас еще рано – в середине лета курс может оказаться более подходящим для перевода сбережений в валюту.

Кроме того, Кабмин ранее рассчитал, каким может быть курс доллара, на три года вперед. Подробнее смотрите в сюжете:

Реклама

Также сайт "Сегодня" вместе с банкирами разобрался, как сохранить сбережения на карте в безопасности.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине