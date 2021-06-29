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Доллар снова покатился вниз. Выгодно ли сейчас покупать валюту

29 июня 2021 12:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Лето – традиционное время для перевода гривневых сбережений в валютные. Аналитики объяснили, когда именно это делать

Доллар 29 июня после снижения по официальному курсу упал на межбанке до 27,17-27,18 грн. В течение рабочей недели с 29 июня по 2 июля курс останется стабильным или даже еще немного снизится. Наличный доллар в банках будет стоить 27,2-27,6 грн, евро – 32,6-32,98 грн. То есть продавать валюту в ближайшее время будет невыгодно. Покупать доллары про запас тоже еще рано – в середине лета курс может оказаться более подходящим для перевода сбережений в валюту.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказали старший аналитик Empori group Артем Беркович и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Беркович выделил такие факторы, которые не дадут доллару и евро взлететь в цене:

  • Сезонность сказывается в сторону роста гривни – летом спроса на валюту нет.
  • Действия НБУ по продаже валюты на межбанке на протяжении июня показали готовность к тому, что цена на доллары и евро будет еще более низкой.
  • Предстоящие поступления валюты от экспортеров до конца лета не готовят рынок к валютным колебаниям.
  • В связи с низкой деловой активностью после Дня Конституции спрос на валюту расти не будет.
  • Отсутствие политических колебаний внутри страны будет позитивным фактором для валютного рынка в целом.
Курс доллара на межбанке, 29 июня

"Поэтому настраиваться на оперативные валютные конвертации в конце месяца не приходится. Более вероятно, что валютные накопления пока конвертировать в гривню не стоит (зимой курс может быть более выгодным), а тотально накапливать доллары или евро еще рано, так как по результатам действий НБУ на межбанке мы видим готовность избавляться от евро и долларов. В середине лета, потенциально, купить евро и доллары можно будет по более выгодному курсу", – считает Беркович.

Напомним, на прошлой неделе валюта в Украине еще дорожала – курс доллара вырос на 25 копеек.

А Кабмин ранее рассчитал, каким может быть курс доллара, на три года вперед. Подробнее смотрите в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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