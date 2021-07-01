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Доллар и евро начали июль с роста: курс валют НБУ

1 июля 2021 8:12

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 1 июля

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 1 июля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 27,23 грн;
1 евро – 32,35 грн;
1 злотый – 7,16 грн;
10 российских рублей – 3,73 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подорожал на пять копеек после резкого падения на 22 копейки в предыдущий банковский день. Ранее аналитики уже объяснили, почему доллар снова растет, и предупредили о том, что скоро на валютном рынке могут возникнуть новые курсовые качели.

За неделю – с 24 июня по 1 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на восемь копеек.

Курс евро 1 июля тоже повысился на пять копеек после падения сразу на 44 копейки днем ранее.

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Стоимость 10 российских рублей снизилась на копейку. Польский злотый в то же время подорожал на копейку.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В среду, 30 июня, доллар на межбанке вырос на 10 копеек в покупке и на 11 – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,28/27,31 грн (покупка/продажа). Евровалюта подорожала на шесть копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,38/32,41 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

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В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

  • 2021 год – 27,98 грн;
  • 2022 год – 27,61 грн;
  • 2023 год – 27,59 грн.

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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