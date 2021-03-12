Долар більше не падає, євро різко зріс у ціні: курс валют

На сьогодні, 12 березня, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,75 грн;

1 євро – 33,17 грн;

10 російських рублів – 3,77 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар подорожчав на п'ять копійок після зниження курсу на чотири копійки в попередній банківський день. Але за тиждень з 5 по 12 березня гривня зміцнилася проти американської валюти на копійку.

Курс євро 12 березня виріс на 24 копійки та піднявся вище за психологічну позначку в 33 гривні. Цю межу євро перетнув вниз вперше за півроку, але протримався нижче цього рівня всього два дні.

До речі, раніше експерт попереджав про зростанні курсу долара і євро в Україні.

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Вартість 10 російських рублів 12 березня підвищилася на копійку.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У четвер, 11 березня, долар на міжбанку подорожчав на копійку в покупці і в продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,73/27,75 грн (купівля/продаж). Євровалюта виросла на вісім копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,11/33,13 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

→ Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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