Долар і євро в Україні будуть дорожчати – експерт

Дефіциту іноземної валюти при цьому не очікується

До кінця тижня долар на міжбанку припинить падіння і зміцниться до рівня 27,85 гривні. А європейська валюта відновить зростання до 33,15 гривні.

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Такий прогноз сайту "Сьогодні" надав аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Нестачі валюти при цьому найближчим не прогнозується, вважає аналітик. За його словами на тлі рішення НБУ підняти облікову ставку до 6,5% буде рости прибутковість ОВДП.

"З цієї причини, ймовірно, нерезиденти збільшать пропозицію доларів США на міжбанку", – говорить фахівець.

Але межі зростання курсу, на його думку, буде визначати НБУ. Як і минулого тижня, регулятор готовий виходити на міжбанк у разі різких коливань котирувань, зазначає Гойлов.

О 12:00 долар на міжбанку торгувався на рівні 27,75/27,76 гривні, свідчать дані порталу Minfin.

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Нагадаємо, зараз гривня помітно зміцнилася до долара і євро. На 11 березня офіційний курс встановлений на рівні 27,70 гривні за долар і 32,93 гривні за євро.

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