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В Україні утворився надлишок валюти. Чого чекати від курсу долара?

10 березня, 12:00

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Інтерес до покупки інвалюти падає через низьку ділову активність

Долар 10 березня після невеликого зростання за офіційним курсом повернувся до падіння на міжбанку і торгується в зоні 27,7 гривні. Зниження може продовжитися і, ймовірно, в найближчій перспективі долар буде рухатися в зону 27,55 гривні.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

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Зміцнення гривні відбувається на тлі переваги продавців валюти над покупцями, пояснює експерт.

  • Ключовий драйвер продажів валюти – останній день податкових виплат, а також завод валюти аграріями під посівну.
  • Ключовий драйвер падіння покупок – низька ділова активність на тлі погіршення епідеміологічної ситуації.

До 11:00 за київським часом долар на міжбанку торгувався по 27,67 грн в покупці і по 27,68 грн в продажу, за даними Minfin.

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Втім, експерти не радять зараз інвестувати в долари. На їхню думку, гривневі вклади вигідніше.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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долар гривня міжбанк курс долара валютний ринок прогноз курсу долара

Джерело: Сьогодні

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