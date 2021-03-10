В Україні утворився надлишок валюти. Чого чекати від курсу долара?

Долар 10 березня після невеликого зростання за офіційним курсом повернувся до падіння на міжбанку і торгується в зоні 27,7 гривні. Зниження може продовжитися і, ймовірно, в найближчій перспективі долар буде рухатися в зону 27,55 гривні.
Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.
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Зміцнення гривні відбувається на тлі переваги продавців валюти над покупцями, пояснює експерт.
- Ключовий драйвер продажів валюти – останній день податкових виплат, а також завод валюти аграріями під посівну.
- Ключовий драйвер падіння покупок – низька ділова активність на тлі погіршення епідеміологічної ситуації.
До 11:00 за київським часом долар на міжбанку торгувався по 27,67 грн в покупці і по 27,68 грн в продажу, за даними Minfin.
Втім, експерти не радять зараз інвестувати в долари. На їхню думку, гривневі вклади вигідніше.
А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":
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