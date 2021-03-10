В Україні утворився надлишок валюти. Чого чекати від курсу долара?

Інтерес до покупки інвалюти падає через низьку ділову активність

Долар 10 березня після невеликого зростання за офіційним курсом повернувся до падіння на міжбанку і торгується в зоні 27,7 гривні. Зниження може продовжитися і, ймовірно, в найближчій перспективі долар буде рухатися в зону 27,55 гривні.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

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Зміцнення гривні відбувається на тлі переваги продавців валюти над покупцями, пояснює експерт.

Ключовий драйвер продажів валюти – останній день податкових виплат, а також завод валюти аграріями під посівну.

Ключовий драйвер падіння покупок – низька ділова активність на тлі погіршення епідеміологічної ситуації.

До 11:00 за київським часом долар на міжбанку торгувався по 27,67 грн в покупці і по 27,68 грн в продажу, за даними Minfin.

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Втім, експерти не радять зараз інвестувати в долари. На їхню думку, гривневі вклади вигідніше.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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