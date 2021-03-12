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Доллар больше не падает, евро резко вырос в цене: курс валют

12 марта, 08:34

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На сегодня, 12 марта, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 27,75 грн;
1 евро – 33,17 грн;
10 российских рублей – 3,77 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подорожал на пять копеек после снижения курса на четыре копейки в предыдущий банковский день. Но за неделю с 5 по 12 марта гривня укрепилась по отношению к американской валюте на копейку.

Курс евро 12 марта вырос на 24 копейки и поднялся выше психологической отметки в 33 гривни. Эту черту евро пересек вниз впервые за полгода, но продержался ниже этого уровня всего два дня.

К слову, ранее эксперт предупреждал о росте курса доллара и евро в Украине.

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Стоимость 10 российских рублей 12 марта повысилась на копейку.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В четверг, 11 марта, доллар на межбанке подорожал на копейку в покупке и в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,73/27,75 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла на восемь копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,11/33,13 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

В тренде
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Прогнозы курса доллара

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В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

  • 2021 год – 28,12 грн;
  • 2022 год – 27,96 грн;
  • 2023-2025 годы – 28,10 грн.

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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