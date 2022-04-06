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Борги не прощають: чому під час кредитних канікул не скасовують відсотки

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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6 квітня, 14:12
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Розповідаємо, у чому сенс кредитних канікул, та чому це не означає скасування відсотків чи прощення боргу
Банки не можуть скасувати відсотки і борги під час кредитних канікул
Банки не можуть скасувати відсотки і борги під час кредитних канікул / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого банки почали вводити так звані кредитні канікули для своїх клієнтів. Для тих, хто опинився у скрутному становищі, дозволено певний час не сплачувати за кредит.

Однак це не означає, що відсотки за нього будуть списані, або ж банк взагалі пробачить вам борг. Про суть кредитних канікул розповіли в Незалежній асоціації банків України.

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Під час кредитних канікул банки продовжують нараховувати відсотки

Отже, суть таких канікул у тому, що банк не застосовує жодних штрафних санкцій за прострочення виплат за кредитами.

Тобто, якщо ви прострочите виплату, то штрафу за це не буде. Водночас після введення кредитних канікул банки продовжують нараховувати відсотки за користування кредитом.

У НАБУ зазначають, що пробачити кредит банк не може, бо за рахунок цього він існує.

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"Кредити видають за рахунок залучених до банку депозитів, які банк повинен обслуговувати й виплачувати за цими депозитами відсотки вкладникам. Тобто, якщо простими словами, "прощення" кредитів і зобов'язань щодо їх обслуговування, сплати відсотків за цими кредитами призвели б до неможливості повернення депозитів і неможливості функціонування банківської системи взагалі", – йдеться у повідомленні.

Тому, аби допомогти клієнтам та не нашкодити банківській системі, компромісним рішенням є саме відтермінування сплати кредитів для тих, хто не має на це змоги.

Основні моменти щодо кредитних канікул:

  • у період дії воєнного стану та в 30-денний строк після дня його припинення або скасування споживач не нестиме відповідальності перед кредитодавцем у разі прострочення виконання зобов'язань за споживчим кредитом;
  • у разі допущення такого прострочення споживач звільняється, зокрема, від обов'язку сплати кредитодавцю неустойки (штрафу, пені) та інших платежів, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов'язань за таким договором;
  • неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання за таким договором, підлягають списанню;
  • забороняється в разі невиконання зобов'язань за договором про споживчий кредит збільшення процентної ставки за користування кредитом, крім випадків, коли встановлення змінюваної процентної ставки передбачене кредитним договором чи договором про споживчий кредит;
  • не передбачене скасування відсотків за користування кредитними коштами – таке нарахування є правомірним із боку кредитора.

Крім того, під час дії кредитних канікул не псується кредитна історія. Це означає, що несплата за кредитом не вплине на отримання кредитів у майбутньому.

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Банки почали скасовувати кредитні канікули

Раніше "Сьогодні" писали, що деякі українські банки скасували кредитні канікули, які були введені на початку війни.

Буквально у перші дні війни майже всі банки України пішли назустріч клієнтам і запровадили мораторії на нарахування відсотків. Багато фінустанов заявили, що вводять кредитні канікули до літа. Але вже з 1 квітня Monobank та ПриватБанк повернули практику нарахування відсотків.

Через шквал критики співзасновнику Monobank Олегу Гороховському довелося писати розгорнуту відповідь боржникам на своїй сторінці у Facebook, сенс якої полягає в тому, що якщо банк не нараховуватиме відсотки за кредитами, то не зможе платити відсотки за депозитами.

Як на це відреагували в Нацбанку, та що кажуть юристи, читайте в нашому матеріалі.

Раніше ми писали про те, як можна стати банкрутом. Чи добудують житло девелопери і чи компенсують втрати українців, читайте тут.

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