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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Для росіян закривають останню лазівку – які карти більше не побачать у РФ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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21 квітня, 11:47
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Розповідаємо, чому навіть вірні партнери не хочуть співпрацювати з російськими банками
Китайська система відмовляється співпрацювати з банками РФ
Китайська система відмовляється співпрацювати з банками РФ / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Російські банки, які потрапили під західні санкції, вже не можуть випускати карти китайської платіжної системи UnionPay. Це закриває для росіян останню лазівку для оплати в закордонних магазинах.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що UnionPay відмовляється від співпраці через страх потрапити під санкції. Система вже не хоче працювати з наступними банками:

  • Сбербанк;
  • Альфа-банк;
  • "Открытие";
  • ВТБ;
  • "Промсвязьбанк".

Зазначається, що з тими банками, які не потрапили під санкції UnionPay готова співпрацювати і надалі.

У чому проблема для росіян?

Справа в тому, що найбільші міжнародні платіжні системи, зокрема Visa та MasterCard призупинили свою роботу в РФ з 10 березня.

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Через це, власники цих карт, випущених на території Росії, не зможуть розплачуватись ними за кордоном.

Тоді росіяни почали масово оформлювати карти вищезазначеної китайської платіжної системи, однак проблеми нікуди не зникли.

UnionPay не зможуть повністю замінити Visa та MasterCard з кількох причин:

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  • їх випуск значно дорожчий;
  • оплату такими картками приймають в повному обсязі торгові точки.

Де не хочуть приймати картки росіян?

Раніше ми розповідали, що попри оформлені картки UnionPay закордонні онлайн-магазини, здебільшого американські, не приймають оплату з тих рахунків, які належать росіянам.

Окрім цього, російські картки UnionPay не приймають у фізичних американських магазинах при оплаті на касі.

Про проблеми з оплатою у інших країнах поки не відомо.

"Сьогодні" також писали, як війною в Україні Путін руйнує життя власного народу і розповідали, чому крах економіки РФ не зупинить війну в Україні.

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