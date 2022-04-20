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У россиян отберут даже пенсии: почему крах экономики РФ не остановит Путина

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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20 апреля, 14:20
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Эксперты рассказали, поможет ли разрушение российской экономики остановить войну в Украине
Какую роль экономика РФ играет в войне
Какую роль экономика РФ играет в войне / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Чтобы прекратить войну нужно перекрыть каналы финансирования армии и в первую очередь сокрушить необходимо российскую экономику, считают многие украинцы.

Без этого не обойтись, подтверждают эксперты, однако то, что крах экономики РФ закончит войну к сожалению – маловероятно.

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Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко утверждает, что по сути дефолт в России уже наступил и экономика невероятно страдает, но это никак не остановит Путина.

Если ему будут нужны деньги на армию, диктатор готов будет забрать их из любой части бюджета, даже пенсии, утверждает эксперт.

"До 1998 года у экономики России был впервые прекрасный подъем. Люди начали ездить по курортам, сорить деньгами и все думали, что это будет продолжаться вечно и когда Кириенко объявил дефолт, хотя он был плевым, по рублевым облигациям, началась проблема во всей экономике", – рассказывает аналитик.

Инвесторы тогда стали убегать из России и все были напуганы, а сейчас, по словам Охрименко, экономика уже летит в пропасть.

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"Экономика России сейчас очень сильно теряет, но даже если она потеряет все что угодно, ему плевать – он найдет деньги, заберет пенсии, заберет зарплаты у бюджетников и даст деньги на войну", – говорит эксперт.

Финансовый аналитик Алексей Лупоносов также считает, что санкции, в том числе газовое эмбарго, абсолютно необходимы для того, чтобы укротить Путина, но напрямую остановить войну они не смогут.

По словам эксперта, чем больше будет ухудшаться жизнь россиян, тем больше их будут науськивать на украинцев и убеждать, что именно из-за Украины они так плохо живут.

"Чем хуже сейчас будут жить простые россияне, тем больше Путин получит солдат, которые готовы воевать за тарелку супа и за возможность пограбить Украину", – говорит аналитик.

Лупоносов подчеркивает, что сейчас ситуация в России очень парадоксальная, поскольку страна итак находится в достаточно плачевном состоянии и люди там живут по принципу: "чем хуже, тем больше хочется воевать".

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"Вы думаете они сейчас нормально кормят солдат? Уже сейчас армия не одета и не обута, эти люди, как саранча, приходят и выжирают все запасы украинцев. Остановить войну может только одно – плохого парня с автоматом может остановить только хороший парень с автоматом", – рассказывает эксперт.

По мнению экономиста, войну сейчас россияне воспринимают как возможность заработать, поскольку в их стране таких возможностей все меньше.

"Сегодня" также писали, почему все так ждут энергетического эмбарго от Европы и рассказывали, какая компания "кормит" режим Путина.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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