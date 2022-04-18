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Готовы воевать за тарелку супа: как Путин уничтожает жизнь простых россиян

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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18 апреля, 14:30
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Рассказываем, как простые россияне поплатятся за войну РФ против Украины совсем скоро
Как Путин портит жизнь россиянам
Как Путин портит жизнь россиянам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Развязав войну с Украиной, Путин обрек на страдания миллионы людей и, как ни странно, среди них граждане самой России, которые вынуждены жить во второй Северной Корее.

Экономический упадок виден по всем фронтам, например, иностранные инвестиции в недвижимость России упали до рекордного уровня и составили всего 1,8% от общего объема.

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"Сегодня" пообщались с экспертом и узнали, как войной в Украине Путин уничтожает жизнь россиян.

Финансовый аналитик и экономист Алексей Лупоносов рассказал, что эту войну можно считать целенаправленным экономическим ударом по Украине и Европе.

Однако это экономическое противостояние зацепит и россиян, вернее – уже зацепило.

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В первую очередь авантюра Путина ударила по так называемому высшему обществу России, считает эксперт.

"Мы с вами видим, что практически все топ-менеджеры как российских компаний, так и компаний с иностранным капиталом, фактически утратили средства для существования, утратили оперативные капиталы для дальнейшей работы", – рассказывает аналитик.

Это в свою очередь потянет за собой безработицу и ухудшение финансового состояния всех тех людей, которые работали в принадлежащих элите компаниях.

"Эти люди были локомотивом Российской Федерации, они строили новые дома, они строили квартиры, а сейчас это все банкроты. От этих людей питалось очень много простых россиян", – говорит экономист.

К чему это привело?

"Убив" эту элиту в России, кремлевское руководство привело страну к повышению цен на товары первой необходимости в разы – 2,5-3 раза.

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Также на всех аренах провалился российский рубль, несмотря на то, что в Москве выставили курс около 80 рублей за доллар, это не соответствует действительности.

Ситуация похожа на Советский Союз, где официальный курс был около 50 копеек, но достать по нему валюту было абсолютно невозможно.

"Уровень жизни россиян приблизился к 80-м годам. Сейчас они по своей покупательной способности находятся именно на этом уровне и продолжают опускаться", – заявил Лупоносов.

По его словам, в некоторых отраслях экономика агрессора и соответственно уровень жизни граждан может откатиться к 1913 году.

"И чем хуже они будут жить, тем больше их будут науськивать на нас, говоря о том, что это из-за украинцев мы так плохо живем. Ситуация парадоксальная: чем хуже будут жить простые россияне, тем больше Путин получит солдат, которые готовы воевать за тарелку супа и возможность ограбить Украину".

Алексей Лупоносов считает, что даже малообеспеченные украинцы, как оказалось, жили лучше россиян среднего класса, что объясняет удивление оккупантов от обычных продуктов в наших холодильниках.

"Сегодня" также писали, что в России придумали, как обходить эмбарго на нефть, и рассказывали, что происходит с российским рублем.

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Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
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Картофель Картофель
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Гречневая крупа Гречневая крупа
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Яблоки Яблоки
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Пшено Пшено
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8
Сало Сало
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Будущее гривни
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Молдова Молдова
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Германия Германия
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Болгария Болгария
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