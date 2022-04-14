Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Экономика РФ обречена на упадок: что происходит с российским рублем

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 апреля, 14:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, что происходит с российским рублем на бирже и как это влияет на экономику
Курс рубля сильно укрепился на рынке
Курс рубля сильно укрепился на рынке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский рубль на бирже закрепился на уровне 80-81 руб/долл., что является неплохим, стабильным показателем для России в нынешней ситуации. Раньше курс даже спускался до 70 руб/долл.

Об этом свидетельствуют данные финансовой площадки Investing.com за 14 апреля.

Реклама

/ Фото: Investing.com

Как рассказал бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью "НВ", это укрепление российского рубля не обязательно реально.

По его словам, обменный курс не отражает рыночную стоимость валюты, когда торговля ею жестко ограничена.

Реклама

Похожая ситуация была во времена Советского Союза, об этом также говорил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Тогда официальный курс составлял 6 копеек за доллар, но купить валюту по такому курсу было совершенно невозможно. Однако материальные признаки ослабления давления на рубль все же есть, говорит Гуриев.

"В конце прошлой недели Центробанк отменил комиссию при покупке долларов, смягчил ряд ограничений для валютных депозитов и – что самое главное – снизил учетную ставку с 20% до 17%, сигнализировав при этом о дальнейшем смягчении ограничений", – рассказывает эксперт.

Реклама

Несмотря на это, прогнозы по российской экономике до сих пор остаются печальными и укрепление рубля этому никак не поможет, поскольку является лишь следствием беспрецедентных ограничений на импорт и рост цен на нефть и газ.

Также укреплению валюты агрессора способствовало снижение спроса на доллар, поскольку западные санкции значительно сократили российский спрос на импорт

"Однако все это – не очень хорошие новости для российской экономики, обреченной на замедление", – подытожил экономист.

Высокие цены на нефть тоже толкают курс рубля вверх, поскольку они вернулись на уровень 2014 года. Это может означать, что рубль будет изменяться и дальше.

Курс валют в Украине

В Украине официальный курс доллара остается Национальным банком на 29,25 грн. Вместо этого курс евро и злотого находятся в "плавающем" режиме.

По данным НБУ, 14 апреля курс евро опустился на целых 9 копеек и составил 31,69 грн, а польский злотый снизился всего на 1 копейку и составляет 6,82 грн.

"Сегодня" также писали, когда Нацбанк "разморозит" официальный курс доллара, и рассказывали, почему украинцы массово лишаются наличного доллара.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-лиз для Украины
Больше
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Финансовый фронт
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Green energy
Зеленая трансформация Украины
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
39,41
-
-
33,68
37,52
-
-
33,74
37,57
-
-
-
39,25
-
-
33,73
37,56
-
-
33,75
37,57
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять