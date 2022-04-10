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СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Черный день пришел! Дерипаска раскритиковал государственные банки России

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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10 апреля, 19:46
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Миллиардер из России рассказал о том, что произойдет с экономикой страны в ближайшее время
Экономику России ждет дефолт
Экономику России ждет дефолт / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Один из богатейших людей России Олег Дерипаска раскритиковал деятельность банковской системы страны-агрессора.

В комментарии российским СМИ он спрогнозировал ситуацию, в которой окажется экономика РФ в ближайшее время.

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Так, по словам Олега Дерипаски, в России:

  • импортозамещение не будет работать;
  • банковская система не будет работать;
  • золотовалютные резервы забрали;
  • населению и бизнесу придется кормить бессмысленные госбанки;
  • социальные проблемы тоже впереди.

"Система не работает. Нам обещали, что золотовалютные резервы – счастье. Черный день пришел и счастье забрали", – заявил Дерипаска.

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Спасение госбанков

Банковская система в России очень сложна, без долгового рынка и суверенов. На грани краха, бизнесу, олигархам и населению придется спасать от закрытия "бессмысленные госбанки" типа Газмяса, куда будут заталкивать проценты и капитализировать.

"Не удается избежать социальных проблем. Систему нужно будет настроить. Руководителей много, они будут беспокоиться о своих бизнесах и активах – будут быстро убегать. Нужно принимать решение на конкурсной основе или без конкурса, чтобы они получали проектное финансирование", – заметил Дерипаска.

Санкции против России

Западные санкции уже очень серьезно ударили по российской экономике. Многие товары уже в дефиците, а то, что еще осталось – массово скупают, даже с драками.

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Аналитик компании Esperio Александр Болтян рассказал "Сегодня", что, несмотря на стоимость энергоресурсов, цены на продукты в России будут оставаться высокими. Россия будет собирать деньги с бизнеса и населения, чтобы тратить их на ведение войны.

Попытка быть либеральным в экономике в текущей ситуации обречена на провал и лишь усугубит внутренние структурные проблемы. Переход РФ на рельсы военной экономики неизбежен – с тотальным обнищанием, дефицитом и талонами", – подчеркнул экономист Эрик Найман.

Ранее "Сегодня" писал, что западные аналитики ожидают неизбежного дефолта в России в течение 12 месяцев. В то же время страны Европы массово отказываются от сотрудничества с агрессором на энергетическом рынке – Нидерланды нашли способ заменить "Газпром".

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