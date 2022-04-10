Черный день пришел! Дерипаска раскритиковал государственные банки России

Один из богатейших людей России Олег Дерипаска раскритиковал деятельность банковской системы страны-агрессора.
В комментарии российским СМИ он спрогнозировал ситуацию, в которой окажется экономика РФ в ближайшее время.
Так, по словам Олега Дерипаски, в России:
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- импортозамещение не будет работать;
- банковская система не будет работать;
- золотовалютные резервы забрали;
- населению и бизнесу придется кормить бессмысленные госбанки;
- социальные проблемы тоже впереди.
"Система не работает. Нам обещали, что золотовалютные резервы – счастье. Черный день пришел и счастье забрали", – заявил Дерипаска.
Спасение госбанков
Банковская система в России очень сложна, без долгового рынка и суверенов. На грани краха, бизнесу, олигархам и населению придется спасать от закрытия "бессмысленные госбанки" типа Газмяса, куда будут заталкивать проценты и капитализировать.
"Не удается избежать социальных проблем. Систему нужно будет настроить. Руководителей много, они будут беспокоиться о своих бизнесах и активах – будут быстро убегать. Нужно принимать решение на конкурсной основе или без конкурса, чтобы они получали проектное финансирование", – заметил Дерипаска.
Санкции против России
Западные санкции уже очень серьезно ударили по российской экономике. Многие товары уже в дефиците, а то, что еще осталось – массово скупают, даже с драками.
Аналитик компании Esperio Александр Болтян рассказал "Сегодня", что, несмотря на стоимость энергоресурсов, цены на продукты в России будут оставаться высокими. Россия будет собирать деньги с бизнеса и населения, чтобы тратить их на ведение войны.
Попытка быть либеральным в экономике в текущей ситуации обречена на провал и лишь усугубит внутренние структурные проблемы. Переход РФ на рельсы военной экономики неизбежен – с тотальным обнищанием, дефицитом и талонами", – подчеркнул экономист Эрик Найман.
Ранее "Сегодня" писал, что западные аналитики ожидают неизбежного дефолта в России в течение 12 месяцев. В то же время страны Европы массово отказываются от сотрудничества с агрессором на энергетическом рынке – Нидерланды нашли способ заменить "Газпром".