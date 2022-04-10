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Чорний день прийшов! Дерипаска розкритикував державні банки Росії

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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10 квітня, 19:46
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Мільярдер з Росії розповів про те, що відбудеться з економікою країни найближчим часом
На економіку Росії чекає дефолт
На економіку Росії чекає дефолт / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Один із найбагатших людей Росії Олег Дерипаска розкритикував діяльність банківської системи країни-агресора.

У коментарі російським медіа він спрогнозував ситуацію, в якій опиниться економіка РФ найближчим часом.

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Так, за словами Олега Дерипаски, в Росії:

  • імпортозаміщення не працюватиме;
  • банківська система не працюватиме;
  • золотовалютні резерви забрали;
  • населенню та бізнесу доведеться годувати беззмістовні держбанки;
  • соціальні проблеми також попереду.

"Система не працює. Нам обіцяли, що золотовалютні резерви – щастя. Чорний день прийшов і щастя забрали", – заявив Дерипаска.

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Порятунок держбанків

Банківська система в Росії дуже складна, без боргового ринку та суверенів. На межі краху, бізнесу та олігархам і населенню доведеться рятувати від закриття "беззмістовні держбанки" на кшталт Газмяса, куди заштовхуватимуть відсотки й капіталізуватимуть.

"Не вдасться уникнути соціальних проблем. Систему потрібно буде налаштувати. Керівників багато, вони турбуватимуться про свої бізнеси й активи – швидко тікатимуть. Потрібно ухвалювати рішення на конкурсній основі або без конкурсу, щоб вони отримували проєктне фінансування", – зауважив Дерипаска.

Санкції проти Росії

Західні санкції вже досить серйозно вдарили по російській економіці. Багато товарів уже в дефіциті, а те, що ще залишилося – масово скуповують, навіть з бійками.

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Аналітик компанії Esperio Олександр Болтян розповів "Сьогодні", що не зважаючи на вартість енергоресурсів, ціни на продукти в Росії залишатимуться високими. Росія збиратиме гроші з бізнесу та населення, щоб витрачати їх на ведення війни.

Спроба бути ліберальним в економіці в поточній ситуації приречена на провал і лише поглибить внутрішні структурні проблеми. Перехід РФ на рейки воєнної економіки неминучий – із тотальним зубожінням, дефіцитом та талонами", – наголосив економіст Ерік Найман.

Раніше "Сьогодні" писав, що західні аналітики очікують неминучого дефолту в Росії впродовж 12 місяців. Водночас країни Європи масово відмовляються від співпраці з агресором на енергетичному ринку – Нідерланди знайшли спосіб замінити "Газпром".

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