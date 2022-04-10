Вперше після повалення монархії: чому на Росію чекає неминучий дефолт

Росія продовжує експортувати нафту й паливо, але лише ненадовго відтягує масштабний крах економіки

У світі очікують на неминучий крах російської економіки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія наближається до першого за століття зовнішнього дефолту, з кожним тижнем – все ближче.

Як повідомляє Bloomberg, аналітики прогнозують крах російської економіки впродовж 12 місяців.

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Про це свідчать дані ICE Data Services, які вказують на проблеми з облігаціями Росії та страхуванням боргу. Це пов’язано з тим, що:

в американських банках з рахунків Росії припинили виплачувати доларові борги;

обмеження щодо країни посилили;

Росія порушила умови двох облігацій та виплат інвесторам в рублях.

Дані ICE Data Services / Фото: скріншот

В очікуванні краху

Дефолту в РФ західні експерти очікували одразу після вторгнення агресора в Україну. Тоді з країни вийшли масштабні гравці, а активи банків, компаній та олігархів заморозили.

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Великого удару завдало заморожування валютних резервів Центробанку РФ, яке ізолювало країну від світової фінансової системи. Однак все ще можливі несподівані повороти, наприклад оголошення платежу технічним або конвертування рублів у долари для кредиторів.

У 1998 році Росія пережила дефолт за внутрішнім боргом. А за зовнішнім боргом це буде вперше після революції 1917 року. Станом на 9 квітня агентство S&P знизило рейтинги РФ в іноземній валюті – тепер країна зі статусом "вибіркового дефолту".

Росія досі продає енергоносії

Попри всі обмеження та санкції, головним козирем агресора залишається продаж нафти та газу. Саме з цієї сфери Росія отримує гроші на підтримку економіки та продовження війни. Розв’язати проблему може лише тотальне ембарго.

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Українська влада невтомно закликає країни Європи та світу відмовитися від російських енергоресурсів. Президент Володимир Зеленський наголосив, що часу чекати немає, а на кону – мир у Європі.

Водночас на світовому ринку продовжує дорожчати нафта. Біржовий ринок реагує на війну в Україні та санкції проти Росії. Від початку року в країні подорожчали й інші товари – цукор, сіль, маргарин, прокладки, пральний порошок, мило та ліки. Ціни зросли від 15 до 85%, а деякі товари тепер взагалі в дефіциті.

Раніше Михайло Подоляк розповів, чи відмовиться Німеччина від російського газу. Водночас в Нідерландах усвідомили політичну гру "Газпрому" та знайшли спосіб позбутися від газового ярма.