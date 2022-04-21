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Для россиян закрывают последнюю лазейку – какие карты больше не увидят в РФ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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21 апреля, 11:47
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Рассказываем, почему даже верные партнеры не хотят сотрудничать с российскими банками
Китайская система отказывается сотрудничать с банками РФ
Китайская система отказывается сотрудничать с банками РФ / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Российские банки, попавшие под западные санкции, уже не могут выпускать карты китайской платежной системы UnionPay. Это закрывает для россиян последнюю лазейку для оплаты в зарубежных магазинах.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Отмечается, что UnionPay отказывается от сотрудничества из-за страха попасть под санкции. Система уже не хочет работать со следующими банками:

  • Сбербанк;
  • Альфа-банк;
  • "Открытие";
  • ВТБ;
  • Промсвязьбанк.

Отмечается, что с банками, которые не попали под санкции, UnionPay готова сотрудничать и дальше.

В чем проблема для россиян?

Дело в том, что крупнейшие международные платежные системы, в том числе Visa и MasterCard, приостановили свою работу в РФ с 10 марта.

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Поэтому владельцы этих карт, выпущенных на территории России, не смогут расплачиваться ими за границей.

Тогда россияне начали массово оформлять карты вышеперечисленной китайской платежной системы, однако проблемы никуда не исчезли.

UnionPay не смогут полностью заменить Visa и MasterCard по нескольким причинам:

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  • их выпуск значительно дороже;
  • оплату такими картами принимают в полном объеме торговые точки.

Где не хотят принимать карты россиян?

Ранее мы рассказывали, что несмотря на оформленные карты UnionPay, зарубежные онлайн-магазины, в основном американские, не принимают оплату с тех счетов, которые принадлежат россиянам.

Кроме того, российские карты UnionPay не принимают в физических американских магазинах при оплате на кассе.

О проблемах с оплатой в других странах пока неизвестно.

"Сегодня" также писали, как войной в Украине Путин разрушает жизнь собственного народа, и рассказывали, почему крах экономики РФ не остановит войну в Украине.

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Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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