Ціни на продукти зростатимуть ще пʼять років — до чого готуватися українцям

Хвиля високих цін може тривати від 3 до 5 років / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Навіть за умови, що
бойові дії в Україні припиняться, приміром, завтра, хвиля високих цін продовжить своє існування протягом наступних 3-5 років. Однією з основних причин є бажання багатьох країн накопичувати резерви.
Про це
розповів міністр агрополітики Микола Сольський в інтерв'ю "Економічній правді".
За його словами, поки не вирівняються настрої і не буде балансу, ціни на продукти продовжать зростати.
Яка ситуація з продовольством в Україні
Сокальський каже, що влада наразі не бачить проблем із продовольством в Україні. Вони є лише там, куди його не можна довезти.
"Всі бачать, що товари, номенклатура в магазинах зменшилася, але вона є. У мене є відчуття, що ситуація почала потроху відновлюватися", – вказав глава міністерства.
Він додав, що запасів базових продуктів у країні вистачить
на кілька років, наприклад, олії – на 10 років. На певних складах у мережах вони невеликі, менші, ніж до війни. Але ті й не можуть сформувати великі обсяги, тому що на це потрібні оборотні кошти, і таке завдання, по суті, не стоїть. "Щодо переліку необхідних товарів. Окремо треба додати, оскільки у нас багато зернових, і частина з них – це корма для тварин, то у нас точно є м'ясомолочна продукція. І особливих приводів для хвилювань тут немає", – зауважив міністр. Що найбільше подорожчало в Україні
За перший повний місяць війни (березень) в Україні найбільше
зросли ціни на овочі.
Порівняно з лютим цибуля подорожчала на
33,7% і середня ціна становить 19,4 грн за кілограм, а морква на 27,3% до 20,1 грн за кілограм.
Серйозно подорожчала картопля, ціна за кілограм становить вже 11,7 грн, що на
22,6% більше, ніж у лютому.
Інші продукти також стрімко дорожчають:
буряк – на 24,8% до 21,9 грн за кілограм; гречана крупа – на 11,4% до 54,2 грн за кілограм; яблука – на 11% до 14,3 грн за кілограм; пшоно – на 10,4% до 21,5 грн за кілограм; сало – на 8,5% до 116,4 грн за кілограм; морожена риба – на 8,2% до 114,5 гривень за кілограм; свинина – на 5,7% до 130,6 грн за кілограм.
Раніше ми писали, чому в Україні злетіли
ціни на помідори, а також розповідали, в якому регіоні України найбільші зарплати.