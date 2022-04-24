Ціни на продукти зростатимуть ще пʼять років — до чого готуватися українцям

Хвиля високих цін може тривати від 3 до 5 років / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Навіть за умови, що бойові дії в Україні припиняться, приміром, завтра, хвиля високих цін продовжить своє існування протягом наступних 3-5 років. Однією з основних причин є бажання багатьох країн накопичувати резерви.

Про це розповів міністр агрополітики Микола Сольський в інтерв'ю "Економічній правді".

За його словами, поки не вирівняються настрої і не буде балансу, ціни на продукти продовжать зростати.

Яка ситуація з продовольством в Україні

Сокальський каже, що влада наразі не бачить проблем із продовольством в Україні. Вони є лише там, куди його не можна довезти.

"Всі бачать, що товари, номенклатура в магазинах зменшилася, але вона є. У мене є відчуття, що ситуація почала потроху відновлюватися", – вказав глава міністерства.

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Він додав, що запасів базових продуктів у країні вистачить на кілька років, наприклад, олії – на 10 років. На певних складах у мережах вони невеликі, менші, ніж до війни. Але ті й не можуть сформувати великі обсяги, тому що на це потрібні оборотні кошти, і таке завдання, по суті, не стоїть.

"Щодо переліку необхідних товарів. Окремо треба додати, оскільки у нас багато зернових, і частина з них – це корма для тварин, то у нас точно є м'ясомолочна продукція. І особливих приводів для хвилювань тут немає", – зауважив міністр.

Що найбільше подорожчало в Україні

За перший повний місяць війни (березень) в Україні найбільше зросли ціни на овочі.

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Порівняно з лютим цибуля подорожчала на 33,7% і середня ціна становить 19,4 грн за кілограм, а морква на 27,3% до 20,1 грн за кілограм.

Серйозно подорожчала картопля, ціна за кілограм становить вже 11,7 грн, що на 22,6% більше, ніж у лютому.

Інші продукти також стрімко дорожчають:

буряк – на 24,8% до 21,9 грн за кілограм;

гречана крупа – на 11,4% до 54,2 грн за кілограм;

яблука – на 11% до 14,3 грн за кілограм;

пшоно – на 10,4% до 21,5 грн за кілограм;

сало – на 8,5% до 116,4 грн за кілограм;

морожена риба – на 8,2% до 114,5 гривень за кілограм;

свинина – на 5,7% до 130,6 грн за кілограм.

Раніше ми писали, чому в Україні злетіли ціни на помідори, а також розповідали, в якому регіоні України найбільші зарплати.