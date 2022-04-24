Цены на продукты будут расти еще пять лет — к чему готовиться украинцам

Даже при условии, что боевые действия в Украине прекратятся, например, завтра, волна высоких цен продолжит свое существование в течение следующих 3-5 лет. Одной из основных причин такого является желание многих стран накапливать резервы.

Об этом рассказал министр агрополитики Николай Сольский в интервью "Экономической правде".

По его словам, пока не выровняются настроения и не будет баланса, цены на продукты продолжат расти.

Какая ситуация с продовольствием в Украине

Сокальский говорит, что власти пока не видят проблем с продовольствием в Украине. Они только там, куда его нельзя довезти.

"Все видят, что товары, номенклатура в магазинах уменьшилась, но она есть. У меня ощущение, что ситуация начала понемногу восстанавливаться", – указал глава министерства.

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Он добавил, что запасов базовых продуктов в стране хватит на несколько лет, например, подсолнечного масла – на 10 лет. На определенных складах в сетях они небольшие, меньшие, чем до войны. Но те не могут сформировать большие объемы, потому что на это нужны оборотные средства, и такая задача, по сути, не стоит.

"Что касается перечня необходимых товаров. Отдельно надо добавить, поскольку у нас много зерновых, и часть из них – это корма для животных, то у нас точно есть мясомолочная продукция. И особых поводов для волнений здесь нет" , – заметил министр.

Что больше всего подорожало в Украине

За первый полный месяц войны (март) в Украине больше всего выросли цены на овощи.

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По сравнению с февралем лук подорожал на 33,7% и средняя цена составляет 19,4 грн за килограмм, а морковь на 27,3% до 20,1 грн за килограмм.

Серьезно подорожал картофель, цена за килограмм составляет уже 11,7 грн 22,6% больше, чем в феврале.

Остальные продукты также стремительно дорожают:

свекла – на 24,8% до 21,9 грн за килограмм;

гречневая крупа – на 11,4% до 54,2 грн за килограмм;

яблоки – на 11% до 14,3 грн за килограмм;

пшено – на 10,4% до 21,5 грн за килограмм;

сало – на 8,5% до 116,4 грн за килограмм;

мороженая рыба – на 8,2% до 114,5 гривен за килограмм;

свинина – на 5,7% до 130,6 грн за килограмм.

Раньше мы писали, почему в Украине взлетели цены на помидоры, а также рассказывали, в каком регионе Украины самые большие зарплаты.