Киев потерял лидерство: где в Украине сейчас самые большие зарплаты

Рассказываем, в каких регионах Украины работодатели предлагают самые высокие заработные платы

Меньше всего средств получают в Киевской и Харьковской области / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала действия военного положения в Украине средняя заработная плата значительно снизилась. По регионам страны цифры существенно отличаются.

Где в апреле зарабатывают больше всего? Об этом исследовал и рассказал "Сегодня" экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua.

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Где зарплаты самые большие

Киев всегда имел самые большие размеры зарплат. Однако в марте он утратил лидерство. Если в январе в среднем было предложено 31 000 грн, в начале февраля – 30 200 грн, то уже в марте цифры упали до 25 000 грн. Хотя в апреле началось восстановление, и сейчас средняя зарплата в Киеве составляет 26 000 грн.

А вот в Киевской области все гораздо хуже. Здесь средняя зарплата составляет 13 000 грн.

Высокие зарплаты также предлагают в следующих областях:

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Днепропетровская область (25 600 грн);

Львовская область (24 800 грн);

Полтавская область (23 400 грн);

Одесская область (23 000 грн).

"Интересно, что в прошлом месяце, когда во Львовской области было много предложений работы для специалистов IТ-сферы, средняя заработная плата составляла 30 300 грн. В апреле структура предложений работы по профессиям несколько изменилась. На это повлияла, в частности, релокация предприятий разных отраслей. Следовательно в апреле во Львовской области средняя заработная плата намного ниже показателя предыдущего месяца и составляет 24 800 грн", – сообщают исследователи.

Самые низкие зарплаты получают работники в следующих регионах:

в Хмельницкой области (в среднем в апреле 14 500 грн);

Черновицкой области (14 000 грн);

Ивано-Франковской области (13 600 грн);

Тернопольской области (13 500 грн).

"Отметим, что в этих областях и до войны были не слишком высокие зарплаты. Однако в регионы с самой низкой средней заработной платой в апреле, к сожалению, присоединилась Харьковская область с показателем 11 500 грн", – говорится в исследовании.

Опрос портала в апреле показал, что 35% опрошенных не готовы снижать желаемый уровень зарплаты при устройстве на работу. Остальные две трети готовы получать меньшую заработную плату, лишь бы устроиться на работу. Наибольшая доля готовых пойти на уступки в переговорах о заработной плате, могут снизить желаемую сумму на 10–25%.

Уровень средней зарплаты по Украине снизился на 10%

Ранее "Сегодня" рассказывали, что средняя заработная плата в апреле во всех открытых вакансиях на grc.ua составляет 18 700 грн. При этом последствия войны повлияли на IТ-отрасль. Доля предложения для специалистов IT значительно больше, чем для любого. Кроме того, зарплаты как были высокими, так и остались.

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По всем регионам Украины средняя заработная плата в IТ-сфере в марте составляла 86 500 грн, сейчас это 108 100 грн.

Кроме того, самые высокие зарплаты в апреле предлагают в следующих областях:

маркетинг, реклама, PR со средней месячной выплатой 26 600 грн;

специалисты по сфере добычи сырья (26 500 грн);

специалисты сферы строительства (25 300 грн).

А меньше всего средств получают следующие специалисты:

менеджеры по персоналу (15 500 грн);

специалисты сферы медицина, фармацевтика (14 900 грн);

специалисты сферы HoReCa (рынок общественного питания и гостиничного хозяйства) (14 000 грн);

сельского хозяйства (13 300 грн);

автомобильного бизнеса (11 000 грн).

"Сегодня" также писали, как война повлияла на вакансии и зарплаты в Киеве, и как получить денежное пособие по безработице во время войны.