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В Украине взлетели цены на помидоры: в чем причина

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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15 апреля, 19:04
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Рассказываем, что происходит с ценами на томаты в Украине
В Украине резко подорожали помидоры - что происходит
В Украине резко подорожали помидоры - что происходит / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине из-за войны взлетели цены на самые важные продукты, в частности, на овощи. Особенно украинцев неприятно удивляет стоимость помидоров, за которые на рынках просят 93-112 грн/кг.

Об этом пишет издание Аgrotrend.com.ua.

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Специалисты считают, что для подорожания естть сразу несколько причин:

  • высокая себестоимость энергоресурсов в Украине;
  • внутренняя логистику, которая в разы подорожала из-за нападения РФ на Украину;
  • оккупация отдельных территорий и целых отдельно взятых областей;
  • разрушениее инфраструктуры производства;
  • постепенная девальвация гривни;
  • более высокие цены по сравнению с предыдущими сезонами на томаты в Турции.

Кроме того, по словам руководителя проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александра Хорева, на подорожание томатов повлияли и плохие погодные условия, которые держатся в Украине уже больше недели.

"Мрачная, дождливая и прохладная погода существенно замедлила темпы созревания томатов в теплицах, что непосредственно и сказалось на объемах выборок продукции в хозяйствах", – отметил он.

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Тем не менее, аналитики не прогнозируют, что тепличные томаты будут дорожать и дальше. Ведь в условиях войны, оккупации отдельных территорий страны и постоянного оттока потребителей в страны Европы, ожидать роста покупательной активности с большей вероятностью не стоит.

Дефицит продуктов

Из-за войны в украинских магазинах образовался дефицит определенных товаров и в каждой области он разный.

Например, жители Киева рассказывают, что в некоторых районах города не хватает молочной продукции, хотя все основные продукты есть, просто в меньшем ассортименте.

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В Киевской области ситуация хуже, сложно обнаружить свежую рыбу, значительно уменьшился выбор круп, сыров и хлеба. Худшая ситуация на востоке страны, подробнее о том, каких продуктов не хватает, читайте в материале.

"Сегодня" также рассказывали, как предприниматели незаконно поднимают цены на социально значимые продукты.

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