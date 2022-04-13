Війна вдарила по цінах на важливі продукти – що подорожчало найбільше

Розповідаємо, які продукти найбільше подорожчали в Україні з початку війни з РФ

Що подорожчало у березні найбільше – список / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За березень, перший повний місяць з початку війни в Україні, найбільше подорожчали овочі.

Про це свідчать дані Державної служба статистики.

Реклама

Порівняно з лютим цибуля подорожчала на 33,7% і середня ціна становить 19,4 грн за кілограм, а морква на 27,3% до 20,1 грн за кілограм.

Серйозно подорожчала картопля, ціна за кілограм становить вже 11,7 грн, що на 22,6% більше, ніж у лютому.

Інші продукти також стрімко дорожчають:

Реклама

буряк – на 24,8% до 21,9 грн за кілограм;

гречана крупа – на 11,4% до 54,2 грн за кілограм;

свинина – на 5,7% до 130,6 грн за кілограм;

сало – на 8,5% до 116,4 грн за кілограм;

пшоно – на 10,4% до 21,5 грн за кілограм;

яблука – на 11% до 14,3 грн за кілограм;

морожена риба – на 8,2% до 114,5 гривень за кілограм.

За словами голови НБУ Кирила Шевченка, довоєнні очікування інфляції і реальний стан справ дуже сильно відрізняються.

"Якщо говорити про березень, то ми оцінили зміну інфляції у 2,1% за місяць. Її показник рік до року становив 11,1%, базова інфляція – 8,5%. Причини подорожчання зрозумілі – логістичні проблеми та зростання виробничих витрат", – сказав Шевченко.

Дефіцит продуктів

Через війну в українських магазинах утворився дефіцит певних товарів і у кожній області він відрізняється.

Реклама

Наприклад, мешканці Києва розповідають, що у деяких районах міста не вистачає молочної продукції, хоча всі основні продукти є, просто в іншому асортименті.

У Київській області ситуація гірша, складно знайти свіжу рибу, значно зменшився вибір круп, сирів та хліба. Найгірша ситуація на сході країни, детальніше про те, яких продуктів не вистачає, читайте в матеріалі.

"Сьогодні" також розповідали, як підприємці незаконно підіймають ціни на соціально важливі товари.