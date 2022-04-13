Війна вдарила по цінах на важливі продукти – що подорожчало найбільше

За березень, перший повний місяць з початку війни в Україні, найбільше подорожчали овочі.
Про це свідчать дані Державної служба статистики.
Порівняно з лютим цибуля подорожчала на 33,7% і середня ціна становить 19,4 грн за кілограм, а морква на 27,3% до 20,1 грн за кілограм.
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Серйозно подорожчала картопля, ціна за кілограм становить вже 11,7 грн, що на 22,6% більше, ніж у лютому.
Інші продукти також стрімко дорожчають:
- буряк – на 24,8% до 21,9 грн за кілограм;
- гречана крупа – на 11,4% до 54,2 грн за кілограм;
- свинина – на 5,7% до 130,6 грн за кілограм;
- сало – на 8,5% до 116,4 грн за кілограм;
- пшоно – на 10,4% до 21,5 грн за кілограм;
- яблука – на 11% до 14,3 грн за кілограм;
- морожена риба – на 8,2% до 114,5 гривень за кілограм.
За словами голови НБУ Кирила Шевченка, довоєнні очікування інфляції і реальний стан справ дуже сильно відрізняються.
"Якщо говорити про березень, то ми оцінили зміну інфляції у 2,1% за місяць. Її показник рік до року становив 11,1%, базова інфляція – 8,5%. Причини подорожчання зрозумілі – логістичні проблеми та зростання виробничих витрат", – сказав Шевченко.
Дефіцит продуктів
Через війну в українських магазинах утворився дефіцит певних товарів і у кожній області він відрізняється.
Наприклад, мешканці Києва розповідають, що у деяких районах міста не вистачає молочної продукції, хоча всі основні продукти є, просто в іншому асортименті.
У Київській області ситуація гірша, складно знайти свіжу рибу, значно зменшився вибір круп, сирів та хліба. Найгірша ситуація на сході країни, детальніше про те, яких продуктів не вистачає, читайте в матеріалі.
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