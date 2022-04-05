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Наживаються на війні: як підприємці незаконно підіймають ціни на продукти

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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5 квітня, 15:53
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Розповідаємо, як попри заборону встановлювати високу ціну на соціально значущі товари, підприємці підвищують вартість продуктів
Ціни на деякі соціально важливі товари зросли попри регулювання
Ціни на деякі соціально важливі товари зросли попри регулювання / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану держава контролює те, як підприємці дотримуються законодавства при формуванні, встановленні та застосуванні державних регульованих цін на певні товари. Деякі підприємці попри заборону все ж підвищували ціни на вироби, що мають соціальну значущість.

Протягом місяця ціни зростали на продукти харчування, товари першої необхідності та пальне. Були й інші порушення. Про це повідомили в пресслужбі Держпродспоживслужби.

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Як підприємці порушують правила під час війни

У Держпродспоживслужбі зазначають, що з 23 лютого до 4 квітня проводилися цінові спостереження. Зокрема, на основі повідомлень від споживачів про зростання цін на харчові продукти, товари першої необхідності, пальне, продаж алкоголю, відсутність розрахунку за безготівку та інших порушень підприємців.

Після цінових спостережень служба зробила такий висновок, що ціни на майже всі продовольчі товари з кінця лютого до початку квітня суттєво підвищились. Зокрема, є такі дані:

  • на хліб пшеничний ціна зросла на 28,5%;
  • хліб житньо-пшеничний – 12,5%;
  • крупу гречану – 25,5%;
  • макаронні вироби – 24,5%;
  • олію соняшникову – 11,9%;
  • цибулю ріпчасту – 27,2%.

У службі зазначили, що підприємців змушували повертати економічно обґрунтовані ціни, а також під час цих перевірок усували інші порушення.

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Скільки ми платитимемо за продукти після війни

Раніше "Сьогодні" розповідали, чи варто українцям чекати на інфляцію. Про це нам розповів експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Пендзин пояснив, що ціни на продукти в Україні формуються від вартості аграрної сировини на міжнародних ринках. До війни внутрішні ціни в Україні відповідали тим, що були у світі, адже ми були великою аграрною державою-експортером.

Однак зараз країна обмежила експорт, і все зерно, зібране торік, залишилося в Україні. Відтепер ціни в Україні не відповідатимуть тим, що у світі. І значне подорожчання буде саме на тих ринках, куди ми раніше постачали свою продукцію.

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А ось в Україні все буде більш-менш у нормі.

"Україна повністю забезпечена продовольством на декілька років, якщо нічого не зміниться, якщо експорт стоятиме мертво, і все залишатиметься як є. Ціни не сильно зростуть, буде максимум 10-12% зростання. Локально, цілком можливо, будуть дефіцити, пов'язані з логістикою. А там, де буде спокійно, де не буде бойових дій, там все буде гаразд", – зазначив Пендзин.

Також ми писали, які продукти в Україні дорожчатимуть найближчим часом, та скільки коштують продукти в Італії та Німеччині.

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