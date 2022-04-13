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Є все, крім адекватних цін: в яких містах полиці переповнені продуктами, а де їх не вистачає

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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13 квітня, 13:59
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Розповідаємо, у яких містах України все ще неможливо знайти деякі продукти, а де ситуація вже стабілізувалася
У деяких регіонах України важко знайти навіть цукор
У деяких регіонах України важко знайти навіть цукор / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

З початку воєнного стану в Україні у всіх магазинах виникли проблеми з постачанням товарів. Також люди почали масово їх скуповувати, і певний дефіцит виник на крупи, цукор, борошно, хліб та інші важливі продукти.

"Сьогодні" поспілкувалися з жителями різних міст і дізналися, яка ситуація в супермаркетах по Україні тепер.

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У різних регіонах ситуація відрізняється

Жителі Києва повідомляють, що у деяких районах міста не вистачає молочної продукції. Покращилася ситуація з яйцями, м'ясом та консервами, однак купити недорогого сиру чи ковбаси складно.

Жителька Голосіївського району Києва зазначає, що у супермаркетах не знайти свіжих огірків, а також заправки для борщу. Та загалом ситуація стабільна, і основні продукти є, просто зменшився їхній асортимент.

Ситуація під Києвом трохи відрізняється. Наприклад, дуже важко знайти свіжу рибу, значно зменшився вибір круп, сирів та хліба. А часом важко знайти навіть сіль чи соду. Також у магазинах деяких районів Київщини немає дріжджів та бананів.

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А ось ситуація в країні на сході значно гірша.

"У нас взагалі в супермаркетах продуктовий колапс. Люди живуть коштом маленьких магазинів. В одному супермаркеті у нас є лише перловка, борошно, олія, деякі фрукти і цибуля. Цукру неможливо купити", – розповів житель Донецької області.

Жителі Дніпра повідомляють, що ніде неможливо знайти дріжджі та ванілін. Зовсім інша ситуація на західній. Наприклад, у Буковелі товарів достатньо.

"Тут все є, окрім нормальних адекватних цін", – пишуть місцеві.

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А ось у Львові позникали з супермаркетів сухпайки, цукерки та засоби гігієни. Однак львів'яни припускають, що це пов'язано зі збором гуманітарної допомоги.

В Україні прискорилась інфляція

Раніше "Сьогодні" розповідали, що інфляція на споживчому ринку у березні 2022 року порівняно з березнем минулого року становила 13,7%.

Найбільше зростання цін відбулося на фрукти і овочі – на 21,3% та 15,5% відповідно у порівнянні з попереднім місяцем лютим.

За місяць також на 7,9% зросли ціни на цукор. Хліб і хлібопродукти здорожчали на 4,6%, м'ясо – 3,5%, молоко – 2,6%, яйця – 2,1%. Зростання цін відбулося і на одяг та взуття – 13,3% та 12,5% відповідно.

"Сьогодні" також писали, як підприємці незаконно підіймають ціни на продукти, і як отримати грошову допомогу з безробіття під час війни.

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